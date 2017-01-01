مبابي يصدم ريال مدريد بقراره الناري

أفادت تقارير فرنسية أن كيليان مبابي سيُجدد تعاقده مع نادي باريس سان جيرمان، ليضع حداً للتكهنات التي ربطت بينه وبين خطوة انتقال مُحتملة لنادي ريال مدريد.
وينتهي تعاقد مبابي مع الباريسيين في يونيو المُقبل، ولم يتوصل الطرفان رسمياً لاتفاقٍ بشأن تجديد التعاقد، وهو الأمر الذي فتح الباب أمام إمكانية انتقاله لخوض غمار الدوري الإسباني مع الميرنجي.
ونقل تقرير تشرته صحيفة سبورت الكتالونية تصريحاً للصحفي في شبكة RMC دانيال ريولو الذي أكد على أن مبابي سيُجدد تعاقده مع الباريسيين، وسيكون الإعلان وفقاً له في شهر مايو حينما ينتهي الموسم في الدوري الفرنسي.
يُذكر أن باريس سان جيرمان يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 68 نقطة، وذلك بفارق 12 نقطة عن أقرب مُلاحقيه نادي مارسيليا.
وكان النجم الفرنسي مبابي قد انتقل لباريس سان جيرمان في 2017 قادماً من نادي موناكو، ومنذ ذلك الحين مثل ألوان الفريق في 209 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 160 هدفاً، وصنع 81 هدفاً لزملائه.