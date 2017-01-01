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محمد صلاح يحسم موقفه من الانتقال لبرشلونة

الثلاثاء 05 أبريل 2022 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد صلاح يحسم موقفه من الانتقال لبرشلونة



وكالات / سما /

كشف فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عن حقيقة مفاوضات برشلونة مع محمد صلاح، نجم ليفربول، من أجل التعاقد معه في الصيف المقبل.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل، وسط أنباء تفيد برغبة برشلونة في التعاقد معه الصيف المقبل، حال فشلهم في ضم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند.

وكتب رومانو، عبر حسابه على "فيسبوك": "برشلونة لم يكن خيارًا أبدًا لدى صلاح، فهو لا يخطط للرحيل إلى الدوري الإسباني مهما كان الأمر".

وأشارت تقارير إنجليزية خلال الساعات الماضية، إلى أن صلاح تراجع عن مطالبه المالية التي وضعها من أجل تجديد عقده مع ليفربول، وبات منفتحًا على البقاء في آنفيلد، بما يناسب إمكانات النادي.

وانضم صلاح إلى ليفربول في صيف 2017، قادمًا من روما الإيطالي، وساهم في تحقيق 5 ألقاب، هي "الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، كأس الرابطة الإنجليزية".

#برشلونة #محمد صلاح #ليفربول

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