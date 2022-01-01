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ريال مدريد يهدد أنشيلوتي ويحدد خليفته

الثلاثاء 05 أبريل 2022 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يهدد أنشيلوتي ويحدد خليفته



وكالات / سما /

أكد تقرير صحفي إسباني، أمس الإثنين، أن الشكوك تحوم حول مستقبل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد.

وبدأت الشكوك عقب مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، يوم 20 مارس/ آذار الماضي، التي حسمها الفريق الكتالوني، برباعية نظيفة، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن نتيجة مباراتي ريال مدريد أمام تشيلسي، في ربع نهائي دوري الأبطال، ستحدد ملامح مستقبل أنشيلوتي.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على تشيلسي، بعد غدٍ الأربعاء، في ذهاب ربع النهائي، على ملعب ستامفورد بريدج، قبل أن يستقبل البلوز في سانتياجو برنابيو، يوم 12 أبريل/ نيسان الجاري.

وأضافت الصحيفة، أن ريال مدريد يثق في أنشيلوتي بشكل كبير، إلا أن مستقبله سيعتمد على نتيجة مواجهتي تشيلسي، ففي حالة الخروج من دوري الأبطال، ستلجأ الإدارة للتفكير في إقالته.

وأشارت الصحيفة، إلى أن توماس توخيل، المدير الفني لتشيلسي، يعتبر الأقرب لخلافة أنشيلوتي في ريال مدريد، حال إقالته، خاصة بعد النجاحات التي حققها الألماني مع البلوز في فترة بسيطة.

ويمر توخيل بفترة صعبة في تشيلسي، بسبب العقوبات المفروضة على النادي، كونه ملكًا للروسي رومان أبراموفيتش.

#ريال مدريد #أنشيلوتي #برشلونة #دوري أبطال أوروبا

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