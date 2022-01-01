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الإمارات : الحكم بالإعدام على امرأة عربية من مدينة حيفا

الثلاثاء 05 أبريل 2022 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات : الحكم بالإعدام على امرأة عربية من مدينة حيفا



القدس المحتلة / سما /

حكمت محكمة إماراتية، اليوم الثلاثاء، بالإعدام على امرأة عربية من سكّان مدينة حيفا، إثر إدانتها بتجارة المخدرات وضبط نصف كيلوغرام من الكوكاين خلال تواجدها في دولة الإمارات العام الماضي.

واعتُقلت الامرأة منذ 17 آذار/ مارس الشهر الماضي لكن زيارتها الأولى كانت العام الماضي، وادعت أن المخدّرات ليست بملكيتها، وسيُقدّم محاميها استئنافا على الحكم.

ويُشار إلى أن السلطات الإماراتية في غالب الأحيان لا تُنفّذ عقوبة الإعدام إنّما تُستبدل بعقوبة السجن المُشددة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية لموقع "واينت" الإسرائيلي، إن "الحالة معروفة ونحن نعالجها عبر قسم ‘الإسرائيليين خارج البلاد والجهات الإماراتية‘".

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