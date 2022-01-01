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قرارات جديدة من لجنة العمل الحكومي بغزة لضبط الأسعار ومنع الاحتكار للسلع

الثلاثاء 05 أبريل 2022 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرارات جديدة من لجنة العمل الحكومي بغزة لضبط الأسعار ومنع الاحتكار للسلع



غزة/ سما /

أصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي، اليوم الثلاثاء، قرارات جديدة ضبط الأسعار ومنع الاحتكار للسلع الأساسية والدواجن في القطاع.

وقالت اللجنة خلال مؤتمر صحفي، إنه تم تشكيل خلية إدارة أزمة الأمن الغذائي لإسناد جهود وزارة الاقتصاد لتوفير السلع، إضافة لتشكيل لجنة لضبط الأسعار في السوق المحلي.

وأوضحت، أنها ستعمل على مساعدة المستوردين للسلع خلال شهر رمضان، مبينين أنه تم اتخاذ إجراءات لتعزيز استيراد السلع عبر الإعفاء الضريبي.

وقالت: "إنه تم اتخاذ قرار بتصفير رسوم الإدخال على اللحوم البيضاء، إضافة لوقف عمليات التصدير لتوفيرها في السوق المحلي بأسعار معقولة".

وتابعت: "عقدنا سلسلة من اللقاءات مع أصحاب مزارع الدجاج والحبش وتم الاتفاق على أن يكون السعر للمواطن كيلو 14ش، متوقعين انتهاء أزمة اللحوم البيضاء في القطاع ستنتهي خلال أيام".

وطالبت لجنة متابعة العمل الحكومي، الجمعيات الخيرية باعتماد اللحوم الحمراء بدلاً من البيضاء.

وأكدت، أنها ستعمل على مساعدة المستوردين للسلع خلال شهر رمضان، معبرةً عن تقديرها لوقفة عدد كبير من التجار لعملهم في تعزيز الأمن الغذائي.

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