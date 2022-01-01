الاحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال شهر شباط

رام الله / سما /

سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً نسبته 5.98% خلال شهر شباط الماضي مقارنة بشهر كانون ثاني من عام 2022، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 105.01، مقارنة بـ 99.09 خلال كانون ثاني (سنة الأساس 2019 = 100).

وسجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 7.08%، والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 6.21% خلال الشهر المرصود، مقارنة بالشهر الذي سبقه، والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر شباط 2022 مقارنة بشهر كانون ثاني 2022 أهمها صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الباطون، الحجر والرخام، والإسفلت"، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وأنشطة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة، وصناعة الأثاث، وصناعة المنسوجات، وصناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة.

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً في بعض الأنشطة أهمها صناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المشروبات، وصناعة الورق ومنتجات الورق، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب.

وسجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 2.49% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

في حين سجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 2.40% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.