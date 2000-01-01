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الاحتلال يعتقل محافظ القدس عدنان غيث

الثلاثاء 05 أبريل 2022 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل محافظ القدس عدنان غيث



القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، محافظ القدس عدنان غيث.

وأفادت مصادر اعلامية في القدس، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل المحافظ غيث في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، وفتشته، وعبثت بمحتوياته، قبل اعتقاله.

يذكر ان المحافظ غيث كان قد اعتقل من قبل قوات الاحتلال أكثر من 17 مرة منذ توليه منصبه محافظا للقدس، كما تمنعه من دخول الضفة العربية 3 سنوات، حيث صدر القرار الأول فور مباشرته عمله عام 2018، كما تعرض خلال هذه الفترة لـ 28 اعتقالا.

كما جدّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في شهر آب/ أغسطس الماضي القرارات الصادرة بحق المحافظ غيث، والقاضية بمنعه من دخول أراضي الضفة الغربية، والمشاركة في أي اجتماعات أو فعاليات أو تقديم أي مساعدة لأبناء القدس.

#عدنان غيث #محافظ القدس #الاحتلال #سلوان #القدس

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