"الإحصاء" بمناسبة يوم الطفل: نصف المجتمع الفلسطيني من الأطفال

رام الله / سما /

استعرض الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أوضاع أطفال فلسطين، بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، الذي يصادف اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن حوالي نصف المجتمع الفلسطيني من الأطفال.

وقال "الإحصاء" في بيان إنه من المتوقع أن يبلغ عدد الأطفال دون 18 سنة منتصف العام 2022 في دولة فلسطين نحو 2.35 مليون طفلاً؛ منهم 1.20 مليون طفل ذكراً، و1.15 مليون طفلة أنثى، وبذلك تشكل نسبة الأطفال في فلسطين 43.9% من إجمالي السكان (41.7% في الضفة الغربية و47.3% في قطاع غزة).

78 طفلاً شهيداً خلال العام 2021:

استناداً إلى سجلات الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، ارتقى 78 طفلاً شهيداً خلال عام 2021، بواقع 17 طفلا شهيداً في الضفة الغربية و61 طفلاً شهيداً في قطاع غزة، منهم: 26 طفلاً في الفئة العمرية (0-8) سنوات و17 طفلاً في الفئة العمرية (9-12) و20 طفلاً في الفئة العمرية (13-15 سنة)، و15 طفلاً في الفئة العمرية (16-17 سنة).

160 طفلاً أسيراً في سجون الاحتلال الإسرائيلي:

أشارت بيانات نادي الأسير الفلسطيني حتى نهاية شهر شباط 2022، إلى أن هناك 4,400 أسيرا ومعتقلاً فلسطينيا في سجون الاحتلال، منهم 160 طفلاً، يعيشون ظروفا تخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل وفي حالة حرمان من طفولتهم بما فيه مواصلة دراستهم.

تقدم ملحوظ في اكتمال تسجيل المواليد:

يعتبر تسجيل المواليد خطوة هامة نحو حماية الحقوق الفردية وتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة والخدمات الاجتماعية لكل شخص، وأوضحت البيانات أن نسبة تسجيل المواليد التي تقل أعمارهم عن 5 سنوات بلغت في فلسطين 99.2% في السجل المدني وذلك في العام 2019، حيث كانت 98.9% في الضفة الغربية و99.5% في قطاع غزة.

12% من عقود زواج الإناث كانت للإناث اللواتي لم يبلغن 18 سنة:

هناك انخفاض في نسبة الزواج المبكر (لمن هم دون 18 سنة) لكلا الجنسين، فقد بلغت نسبة الإناث (دون 18 سنة) اللواتي عقدن قرانهن عام 2020 حوالي 11.9% من إجمالي الإناث اللواتي عقدن قرانهن خلال نفس العام؛ بواقع 4.3% في الضفة الغربية و19.3% في قطاع غزة، في حين كانت هذه النسبة عام 2010 حوالي 24%. كما بلغت نسبة الذكور (دون 18 سنة) والذين عقدوا قرانهم عام 2020 حوالي 0.5% من إجمالي الذكور الذين عقدوا قرانهم خلال نفس العام، في حين كانت هذه النسبة عام 2010 حوالي 2%.

عمالة الأطفال من (10-17) سنة في الضفة الغربية أعلى من قطاع غزة

أظهرت بيانات العام 2021، أن نسبة الأطفال المشتغلين (سواء بأجر أو بدون أجر) في فلسطين قد بلغت نحو 2.5% من إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية (10-17 سنة)، بواقع 3.8% في الضفة الغربية و0.9% في قطاع غزة، و(4.8% أطفال ذكور مقارنة بـ 0.2% من الأطفال إناث).

كما بلغت نسبة الأطفال المشتغلين والملتحقين بالمدارس 0.9%، بواقع، 1.5% في الضفة الغربية و0.2% في قطاع غزة، وعلى مستوى الجنس بلغت النسبة 1.7% للذكور مقابل 0.1% للإناث خلال العام 2021.

41.6% من الأطفال (10-17 سنة) المشتغلين في فلسطين هم مستخدمون بأجر، وبلغت نسبة العاملين كأعضاء أسرة غير مدفوعي الأجر 47.2% في العام 2021.

طلبة المدارس يشكلون ربع السكانفي فلسطين:

بلغ عدد طلبة المدارس للعام الدراسي 2020/2021 في فلسطين حوالي 1.34 مليون طالباً وطالبة منهم 1.078 مليون طالباً وطالبة في المرحلة الأساسية بواقع 50.8% ذكور مقابل 49.2% إناث، و260 ألف طالباً وطالبة في المرحلة الثانوية بواقع 45.0% ذكور مقابل 55.0% إناث.

نسبة الإناث اللواتي يبدين مهارات القراءة الأساسية أعلى من الذكور:

52.7% من الأطفال في الفئة العمرية (7-14 سنةً) يبدون مهارات القراءة الأساسية، بواقع 47.8% للأطفال الذكور مقابل 57.3% للطفلات الإناث خلال العام 2019/2020. وأظهرت البيانات أن 57.6% من أطفال الضفة الغربية نجحوا في ذلك، بينما انخفضت هذه النسبة الى 47.0 % في قطاع غزة.

نسبة إتقان مهارات الحساب الأساسية لدى أطفال الضفة الغربية أعلى منها في قطاع غزة

45.8% من الأطفال في الفئة العمرية (7-14 عاماً) أتقنوا مهارات الحساب الأساسية خلال العام 2019/2020، دون وجود فارق بين الأطفال الذكور والإناث. بينما أتقن أطفال الضفة الغربية مهارات الحساب الأساسية بنسبة أعلى عنه في قطاع غزة حيث كانت النسبة 53.7% للضفة الغربية و36.6% في قطاع غزة.

غالبية الأطفال تعرضوا للعقاب البدني و/أو النفسي:

من بين 10 أطفال في العمر 1-14 سنة هناك 9 أطفال (90.1%) تعرضوا للعنف البدني و/ أو النفسي في العام 2019/2020 من مقدمي رعاية الأطفال (يشمل الأب والأم والمسؤولين عن رعاية الطفل في حال كان بعيد عن الأب والأم)، حيث كانت 92.3% للأطفال الذكور و87.9% للطفلات الإناث وكانت النسبة الأعلى في قطاع غزة حيث بلغت 92.3% مقارنة مع 88.3% في الضفة الغربية.