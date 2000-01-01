رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس) الصادرة اليوم الثلاثاء.

"يديعوت أحرونوت":

- جرائم حرب.. إبادة شعب في أوكرانيا

- المطالبة بمحاكمة بوتين كمجرم حرب

- انتصار لبوتين في المجر وصربيا بعد فوز مؤيديه في هذه الدول

- الخطة الإسرائيلية: ربط عشرات البؤر الاستيطانية في منطقة الخليل والأغوار بشبكة الكهرباء

- باب العنف في باب العمود.. مواجهات واعتقالات

- عائلة يهودية فرنسية تحول حادث طرق عادي إلى عملية على خلفية كراهية اليهود

"معاريف":

- رئيس أركان الجيش: منعنا على الأقل 10 عمليات وفي هذه اللحظات نعمل على إحباطها

- في باب العمود: مواجهات بعد الصلاة في الأقصى

- أعضاء كنيست من اليمين يطالبون بقتل المتظاهرين في باب العمود

- استطلاع للرأي: 18% فقط من الإسرائيليين يثقون بوزير الأمن الداخلي عومر باليف

- سفير أوكرانيا بتل أبيب يهاجم وزير المالية لأنه قال "إن الاتهامات بين روسيا وأوكرانيا متبادلة"

- 60 ألف مهاجر من أوكرانيا وروسيا سيصلون إلى إسرائيل

"هآرتس":

- علماء الأمم المتحدة: يجب تغيير منهج الحياة لوقف أزمة المناخ

- الموجة من العمليات يمكن تقليدها لكنه ليست هبة شعبية

- الجيش أعد خطة أيضا - في حال نشوب حرب بالشمال- لمواجهة عنيفة بين اليهود والعرب

- رئيسة وحدة العمليات بالشرطة: لا يوجد سبب لإغلاق الضفة

- وحدة خاصة اعتقلت شاب من طيرة المثلث والاعتداء عليه ثم أطلق سراحه بعدما تبين أنه ليس مطلوبا