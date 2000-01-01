فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس) الصادرة اليوم الثلاثاء.
"يديعوت أحرونوت":
- جرائم حرب.. إبادة شعب في أوكرانيا
- المطالبة بمحاكمة بوتين كمجرم حرب
- انتصار لبوتين في المجر وصربيا بعد فوز مؤيديه في هذه الدول
- الخطة الإسرائيلية: ربط عشرات البؤر الاستيطانية في منطقة الخليل والأغوار بشبكة الكهرباء
- باب العنف في باب العمود.. مواجهات واعتقالات
- عائلة يهودية فرنسية تحول حادث طرق عادي إلى عملية على خلفية كراهية اليهود
"معاريف":
- رئيس أركان الجيش: منعنا على الأقل 10 عمليات وفي هذه اللحظات نعمل على إحباطها
- في باب العمود: مواجهات بعد الصلاة في الأقصى
- أعضاء كنيست من اليمين يطالبون بقتل المتظاهرين في باب العمود
- استطلاع للرأي: 18% فقط من الإسرائيليين يثقون بوزير الأمن الداخلي عومر باليف
- سفير أوكرانيا بتل أبيب يهاجم وزير المالية لأنه قال "إن الاتهامات بين روسيا وأوكرانيا متبادلة"
- 60 ألف مهاجر من أوكرانيا وروسيا سيصلون إلى إسرائيل
"هآرتس":
- علماء الأمم المتحدة: يجب تغيير منهج الحياة لوقف أزمة المناخ
- الموجة من العمليات يمكن تقليدها لكنه ليست هبة شعبية
- الجيش أعد خطة أيضا - في حال نشوب حرب بالشمال- لمواجهة عنيفة بين اليهود والعرب
- رئيسة وحدة العمليات بالشرطة: لا يوجد سبب لإغلاق الضفة
- وحدة خاصة اعتقلت شاب من طيرة المثلث والاعتداء عليه ثم أطلق سراحه بعدما تبين أنه ليس مطلوبا