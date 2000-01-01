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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الثلاثاء 05 أبريل 2022 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس) الصادرة اليوم الثلاثاء.

"يديعوت أحرونوت":

- جرائم حرب.. إبادة شعب في أوكرانيا 

- المطالبة بمحاكمة بوتين كمجرم حرب 

- انتصار لبوتين في المجر وصربيا بعد فوز مؤيديه في هذه الدول 

- الخطة الإسرائيلية: ربط عشرات البؤر الاستيطانية في منطقة الخليل والأغوار بشبكة الكهرباء 

- باب العنف في باب العمود.. مواجهات واعتقالات 

- عائلة يهودية فرنسية تحول حادث طرق عادي إلى عملية على خلفية كراهية اليهود 

"معاريف":

- رئيس أركان الجيش: منعنا على الأقل 10 عمليات وفي هذه اللحظات نعمل على إحباطها

- في باب العمود: مواجهات بعد الصلاة في الأقصى 

- أعضاء كنيست من اليمين يطالبون بقتل المتظاهرين في باب العمود

- استطلاع للرأي: 18% فقط من الإسرائيليين يثقون بوزير الأمن الداخلي عومر باليف 

- سفير أوكرانيا بتل أبيب يهاجم وزير المالية لأنه قال "إن الاتهامات بين روسيا وأوكرانيا متبادلة" 

- 60 ألف مهاجر من أوكرانيا وروسيا سيصلون إلى إسرائيل 

"هآرتس": 

- علماء الأمم المتحدة: يجب تغيير منهج الحياة لوقف أزمة المناخ 

- الموجة من العمليات يمكن تقليدها لكنه ليست هبة شعبية 

- الجيش أعد خطة أيضا - في حال نشوب حرب بالشمال- لمواجهة عنيفة بين اليهود والعرب

- رئيسة وحدة العمليات بالشرطة: لا يوجد سبب لإغلاق الضفة 

- وحدة خاصة اعتقلت شاب من طيرة المثلث والاعتداء عليه ثم أطلق سراحه بعدما تبين أنه ليس مطلوبا

#الصحف الإسرائيلية

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