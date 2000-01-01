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الاحتلال يعتقل شابا من مدينة الخليل

الثلاثاء 05 أبريل 2022 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا من مدينة الخليل، وفتشت منازل بالمحافظة.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل الشاب أنس سليم الحرباوي (17عاما)، كما فتشت عدة منازل وعاثت بمحتوياتها خرابا، في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، عرف من أصحابها المواطن أمير إبراهيم عبد الله مسالمة، كما حطمت زجاج مركبة على مدخل الخليل الشمالي "جسر حلحول".

وعلى صعيد آخر، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات سعير ويطا وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

#الاحتلال #الخليل

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