رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر اعتقال سلطات الاحتلال عددا من المواطنين والاعتداء على آخرين في باب العمود في القدس، ووقوع اصابات في فقوعة بجنين والخضر في بيت لحم.

كما أبرزت تأكيد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أن الاحتلال يتحمل مسؤولية التصعيد وأن القدس بمقدساتها خط أحمر.

فيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

-تمديد اغلاق 28 مؤسسة وجمعية وهيئة فلسطينية عاملة في القدس

-اصابة شاب وعلميات دهم واعتقالات في الضفة

-جماعات الهيكل تقتحم الاقصى

"الحياة الجديدة":

-اصابات في فقوعة والخضر واعتقالات بالضفة

-فتح: عربدة الاحتلال في شهر رمضان مدروسة وتنذر بتفجير الأوضاع

-أبو ردينة: الاحتلال يتحمل مسؤولية التصعيد والقدس بمقدساتها خط احمر

-مجلس الوزراء يناقش القضايا المتعلقة بوزارة الداخلية وإنجازاتها والتحديات التي تواجهها والمصادقة على تعيين 1500 عنصر في الأجهزة الأمنية لمساندتها على تنفيذ مهماتها

-عشية يوم الطفل الفلسطيني: أكثر من 9000 طفل اعتقلهم الاحتلال منذ عام 2015

-مساعدات غزة.. لا يتم توزيعها فمن يسرقها؟

"الأيام":

-القدس: اعتقالات واعتداءات خلال قمع الاحتلال مجددا المواطنين في باب العامود

-أبو ردينة: الاحتلال يتحمل مسؤولية التصعيد والقدس بمقدساتها خط احمر

-تدهور جديد على الوضع الصحي للمعتقل الإداري عبد الباسط معطان

-مجلس الوزراء يناقش القضايا المتعلقة بوزارة الداخلية وإنجازاتها والتحديات التي تواجهها