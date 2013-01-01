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اتحاد المعلمين: تعليق الدوام احتجاجا على عدم صرف الرواتب كاملة

الإثنين 04 أبريل 2022 10:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد المعلمين: تعليق الدوام احتجاجا على عدم صرف الرواتب كاملة



رام الله/سما/

 قرر اتحاد المعلمين تعليق الدوام في جميع المدارس بعد الحصة الثالثة أيام الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع مع المغادرة، وتعليق الدوام يوم الخميس بعد الحصة الثانية مع المغادرة ، وذلك احتجاجا على عدم صرف الحكومة الفلسطينية الرواتب كاملة.

وأضاف الاتحاد أن تعليق الدوام يشمل الوزارة والمديريات أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس بعد الساعة 11 والنصف مع مغادرة أماكن العمل.

فيما يلي بيان اتحاد المعلمين :.

الاخوات والاخوة

لقد اجتمعت قيادة الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين هذه الليلة وتدراست كافة الظروف التي يعيشها المعلمون واقرت برنامج مطلبي وبرنامج فعاليات ستصدر بالتفصيل في بيان لاحق:

البرنامج المطلبي:

1_ رفع طبيعة العمل من 50% الى 80%

2_تحويل العلاوات الاشرافية الى طبيعة عمل (رئيس شعبة؛رئيس قسم؛نائب مدير)

3_صرف علاوة غلاء المعيشة المتبقية منذ عام 2013

4_حل جميع الملفات العالقة( ملفات 2019؛عقود 2016،مستحقات النشاط الحر ،مستحقات المناهج؛مستحقات الثانوية العامة، ملفات غزة بالكامل)

5_ان الراتب كاملا حق طبيعي للمعلمين وان ارتهان الراتب بالازمات المالية هو جريمة بكامل اركانها ولذلك وجب على الحكومة دفع الراتب كاملا فع المستحقات المتراكمة في اسرع وقت ممكن وهي مسؤولية اصيلة على الحكومة

الفعاليات النقابية:

1_تعليق الدوام في جميع المدارس بعد الحصة الثالثة ايام الثلاثاء والاربعاء هذا الاسبوع مع المغادرة.

2_تعليق الدوام يوم الخميس بعد الحصة الثانية مع المغادرة

3_تعليق الدوام في الوزارة والمديريات ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس بعد الساعه 11 :30 مع المغادرة

ستبقى قيادة الاتحاد في اجتماع متواصل ومتابعة لكل المجريات خلال الايام القادمه

عشتم وعاشت وحدتنا النقابية

#اتحاد المعلمين #الضفة الغربية

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