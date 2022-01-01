  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

غانتس يهدد غزة..

الإثنين 04 أبريل 2022 09:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يهدد غزة..



غزة/سما/

قال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، إن "الجيش مستعد دائمًا للعمل حيثما ينبغي، في أي من الساحات وبالطبع أيضًا في مواجهة غزة".

وأضاف غانتس في مقابلة مع "القناة 14" العبرية، " في الوقت الحالي يسود الهدوء هناك، لكن إذا انتهى الهدوء، سنفعّل كل قوتنا ضد حماس والجهاد (..) يعرفون هذا وأتمنى أن يمر رمضان هذا العام بصورة طبيعية."

وكان غانتس قد أكد في مقابلة سابقة مع موقع واي نت، أن هناك توقعات بوقوع مزيد من الهجمات سواء في الضفة الغربية أو القدس، وحتى في قلب المدن الإسرائيلية.

وردًا على سؤال عما إذا كان هناك هجوم في الطريق؟ قال غانتس: "نعم يمكن أن يحدث ذلك، هناك بالتأكيد رغبة لدى أفراد بتنفيذ هجمات ويمكن أن يحدث مثل هذا الاحتمال، لكن لا يوجد حاليًا موجة عامة أو عمل تنظيمي".


وأشار إلى إمكانية التصعيد من غزة بالقول: "حماس من جهتها لا تريد التصعيد، وفي حال وقع أي تصعيد على سكان غزة بما فيهم حماس والجهاد الإسلامي اختيار شكل ونوع رمضان الذي يريدون.. إذا كان هناك أي تصعيد، فإن غزة ستعاني الكثير من الألم، وسيكون هناك رد فعل عنيف، لذلك هم يعرفون قدراتنا وما نملكه من أدوات".


وحول الفتحات والثغرات في الجدار على طول خط التماس مع الضفة الغربية، قال غانتس: "يجري دراسة قضيتها، لكن هناك الكثير من التهديدات الأشد خطورة".

وبشأن شهر رمضان وإمكانية التصعيد أكثر خلاله، قال غانتس "نريد أن نسمح بسياسة مدنية واسعة قدر الإمكان، ونحن نفعل ذلك وفق اعتبارات الأمن"، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تصادق بعد على أي تسهيلات.


بدوره، أصدر أفيف كوخافي، رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الاسرائيلي، تعليمات لقواته بالاستعداد لخوض عملية "حارس الأسوار 2".

#غانتس #غزة

الأكثر قراءة اليوم

المالية تعلن موعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

لهذا السبب .. أزمة بين السلطة وإدارة بايدن وخيبة أمل فلسطينية

يديعوت: السلطة الفلسطينية أرسلت رسالة سرية إلى تل أبيب مؤخراً

نقابة مُربي الدواجن بغزة حول ارتفاع اسعار الدجاج : سيصل الى هذا السعر ..

المالية تعلن موعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة ونسبتها..

هآرتس: حماس تحاول منع التصعيد من غزة وهذه الدول تشجع على الهدوء ..

تقدير إسرائيلي يستبعد المعارك البرية خوفا من هذا السبب..

الأخبار الرئيسية

كوخافي: أحبطنا 10 عمليات مؤكدة في الأسبوعين الماضيين

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية: تفريغ 1500 عنصر أمن

غزة: وصول دفعة جديدة من تصاريح العمل في الداخل المحتل

حرب

تقدير إسرائيلي يستبعد المعارك البرية خوفا من هذا السبب..

يديعوت: السلطة الفلسطينية أرسلت رسالة سرية إلى تل أبيب مؤخراً

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم