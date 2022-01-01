معروف: طرح 16 ألف دجاجة و 120 طن من الحبش الطازج في الأسواق ..وهذا سعر الكيلو لكل منها

غزة/سما/

قال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة ، مساء الاثنين، إنه : “ضمن متابعات قرارات اجتماع اليوم الاثنين، سيتم الليلة وبإشراف من وزارتي الاقتصاد والزراعة طرح ١٦ ألف دجاجة من المزارع حجم كبير بالسوق المحلي، بحيث تصل للمواطن بسعر ١٤ شيقل وفق التسعيرة.”.

وأشار معروف في بيان صحفي ، إلى أنه سيتم طرح ١٢٠ طن من الحبش الطازج على ٥ أيام بحيث تصل للمواطن في حدود ١٢،٥ شيقل للكيلو.

وطمأن معروف أبناء شعبنا بمتابعة كل ما من شأنه خدمتهم وتعزيز الأمن الاقتصادي والغذائي للمواطن، محذرًا من مغبة التلاعب وعدم الالتزام بالتسعيرة المقررة.

وكانت رئاسة العمل الحكومي، اتخذت مساء الاثنين، عِدة قرارات لضبط أسعار بعض السلع الأساسية وفي مقدمتها اللحوم البيضاء، مع تزايد الطلب عليها في شهر رمضان، وذلك

وأفاد المكتب الاعلامي الحكومي، بأنه تقرر خلال اجتماع طارئ للعمل الحكومي إلزام كافة مزارع الدواجن بطرح ما هو متوفر لديها من الدجاج الحي المناسب للاستهلاك وفق الأوزان المناسبة خلال ٤٨ ساعة وتحت طائلة المسؤولية.

كما تقرر إعفاء مجمدات اللحوم البيضاء من كافة الضرائب والرسوم الجمركية على المعابر، طوال شهر رمضان، لحث التجار على استيراد كميات كافية من مجمدات ومبردات اللحوم البيضاء.

ولفت إلى أنه تم التوافق مع أصحاب مزارع الحبش على زيادة أعداد الحبش الموردة للسوق المحلي، للمساهمة في تلبية الطلب المحلي من اللحوم البيضاء.

وأشار الاعلام الحكومي، إلى أنه تم توقيف 21 تاجراً من مربي الدواجن، لثبوت تلاعبهم بالأسعار والاحتكار، وتحويلهم للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

في السياق ذاته، تقرر تمديد قرار إعفاء الدقيق من كافة الضرائب والرسوم الجمركية، حتى نهاية شهر إبريل الحالي.

وأكد رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعاليس، على أهمية بذل المزيد من الجهود لضبط حالة الأسعار، ووجوب الالتزام بالتسعيرة المحددة للسلع المختلفة، مشيراً إلى ضرورة متابعة حالة الغلاء في أسعار اللحوم البيضاء، سيما في ضوء ثبوت احتكار وتلاعب مقصود في الأسعار من قبل بعض التجار.

وناقش الاجتماع سلسلة من الإجراءات الحكومية المقترحة، فيما تم المصادقة على العديد من القرارات التي ستدخل حيز التنفيذ الفوري، وإجراءات أخرى سيتم اتخاذها تباعاً لضبط سوق اللحوم البيضاء، ووضع حد لحالة الاحتكار لدى بعض التجار الكبار، التي تتسبب في التلاعب بالأسعار.