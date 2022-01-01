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الاتحاد الأوروبي: الموازنة الأوروبية المخصصة للفلسطينيين ستُعتمد خلال أيام

الإثنين 04 أبريل 2022 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي: الموازنة الأوروبية المخصصة للفلسطينيين ستُعتمد خلال أيام



رام الله/سما/

قال مكتب الإعلام والاتصال في ممثلية الاتحاد الأوروبي في فلسطين، اليوم الاثنين، إن الموازنة الأوروبية المالية المخصصة للفلسطينيين ستُعتمد خلال أيام.

وبين مدير المكتب شادي عثمان أن إقرارها في مراحله الأخيرة، لافتاً إلى عدم وجود معلومات دقيقة حول قيمتها، إلا أن النقاش حولها داخل البنوك حالياً يؤكد قرب إقرارها.

وحول الحديث الدائر عن خلافات داخل الاتحاد في شأن اعتماد الميزانية، طمأن عثمان المستفيدين من اعتماد الموازنة قريباً، معللاً باختلاف وجهات النظر حول الأمر.
 
وتقر الميزانية عادة لأربع سنوات مقبلة، حيث يجري العمل بها طوال هذه السنوات.

#الاتحاد الاوروبي #الفلسطينيين

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