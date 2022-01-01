تمديد اعتقال مشتبهين من كفر كنا بقتل رزان عباس

كفر كنا/سما/

مددت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، اعتقال شابين يبلغان 21 و25 عاما من العمر، من كفر كنا بشبهة الضلوع في جريمة قتل الشابة رزان عباس (17 عاما).

وجاء في التفاصيل، أن المحكمة مددت اعتقال المشتبه بهما حتى يوم الخميس القادم، على ذمة التحقيق.

الضحية رزان عباس

وكانت الشرطة قد اعتقلت المشتبهين بعد مداهمة منزلهما وضبط 6 أسلحة يشتبه باستخدامها على يد الجناة.

وتعود حيثيات الجريمة إلى يوم 8 آذار/مارس بعد انتصاف الليل آنذاك، إذ قتلت الشابة رزان عباس عباس إثر إصابتها بعيارات نارية خلال شجار عائلي في القرية.

وجاء في التفاصيل حينها، أن الشابة أصيبت برصاصة طائشة خلال تواجدها في غرفتها داخل منزل العائلة.