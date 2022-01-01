  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

كوخافي: أحبطنا 10 عمليات مؤكدة في الأسبوعين الماضيين

الإثنين 04 أبريل 2022 07:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوخافي: أحبطنا 10 عمليات مؤكدة في الأسبوعين الماضيين



القدس المحتلة/سما/

ادعى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، مساء اليوم، الإثنين، إحباط تنفيذ 10 عمليات مؤكدة ضد أهداف إسرائيلية خلال الأسبوعين الماضيين، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11").

وجاءت تصريحات كوخافي خلال مراسم تسلم وتسليم مناصب في قيادة سلاح الجوي الإسرائيلي؛ وقال: "تم إحباط ما لا يقل عن عشر هجمات معينة في الأسبوعين الماضيين بفضل الاستخبارات والعمليات".

وتابع كوخافي "حتى في هذه الأثناء، نحن منشغلون ونركز على إحباط عدد من الهجمات". دون الكشف عن مزيد من التفاصيل في هذا السياق، علما بأن أجهزة الأمن الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق الـ48 والقدس والضفة المحتلتين، ونفذت عمليات اغتيال استهدفت خلالها مقاومين فلسطينيين.

وأضاف "الجيش الإسرائيلي يتعامل في نفس الوقت مع ستة ساحات مختلفة"، وتابع "سنصل إلى كل حي أو شارع أو زقاق أو منزل أو سرداب لنضع أيدينا على الإرهابيين - حسب الحاجة وباستخدام جميع الوسائل".

ودفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بأعداد كبيرة من جنوده إلى الضفة الغربية وخطوط التماس مع الفلسطينيين، بالتزامن مع نشر الشرطة الإسرائيلية آلاف من عناصرها في القدس الشرقية المحتلة وداخل المدن الإسرائيلية.

كما تطرق كوخافي إلى الملف الإيراني، وقال إن سلاح الجو الإسرئيلي له دور رئيسي "في إحباط التهديدات التي كان من المفترض أن تخترق دولة إسرائيل". وأضاف أن "تسلسل هجمات سلاح الجو له أثر حاسم في منع التموضع الإيراني في سورية ومنع تقوية حزب الله".

وأضاف "تتمثل مهمة الجيش الإسرائيلي في بناء قوته على جميع الجبهات للفوز في يوم إصدار الأوامر... تمت إضافة العديد من المهمات إلى سلاح الجو في السنوات الأخيرة، بما في ذلك المعركة بين حربين، والاستعدادات تتسارع لتعزيز الجهوزية لتنفيذ عملية في إيران".

في سياق متصل، كشفت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11")، أمس، الأحد، أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا، تحدث يوم الخميس الماضي مع مدير المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، بخصوص التصعيد في الأراضي الفلسطينية.

وذكر التقرير أن ذلك جاء في إطار "محاولة إسرائيل دفع مصر للضغط على التنظيمات الفلسطينية لعدم تصعيد الموقف". وذلك في ظل التخوف الإسرائيلي من رد حركة "الجهاد الإسلامي" على اغتيال 3 من عناصرها قرب جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

كما أفادت صحيفة "العربي الجديد"، نقلا عن "مصادر مصرية خاصة"، بأن اتصالا جرى مساء الخميس الماضي، بين كامل وحولاتا، بحث التصعيد الأخير داخل الأراضي المحتلة، في محاولة لأداء القاهرة دورًا سريعًا وضاغطًا لدى الفصائل الفلسطينية في محاولة لتحجيم التصعيد.

#العمليات الفلسطينية #فلسطين #جنين #القدس #الضفة الغربية

الأكثر قراءة اليوم

المالية تعلن موعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

لهذا السبب .. أزمة بين السلطة وإدارة بايدن وخيبة أمل فلسطينية

يديعوت: السلطة الفلسطينية أرسلت رسالة سرية إلى تل أبيب مؤخراً

نقابة مُربي الدواجن بغزة حول ارتفاع اسعار الدجاج : سيصل الى هذا السعر ..

المالية تعلن موعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة ونسبتها..

هآرتس: حماس تحاول منع التصعيد من غزة وهذه الدول تشجع على الهدوء ..

تقدير إسرائيلي يستبعد المعارك البرية خوفا من هذا السبب..

الأخبار الرئيسية

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية: تفريغ 1500 عنصر أمن

غزة: وصول دفعة جديدة من تصاريح العمل في الداخل المحتل

حرب

تقدير إسرائيلي يستبعد المعارك البرية خوفا من هذا السبب..

يديعوت: السلطة الفلسطينية أرسلت رسالة سرية إلى تل أبيب مؤخراً

hg$

غزة: سلسلة من القرارات لضبط أسعار بعض السلع الأساسية في شهر رمضان

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم