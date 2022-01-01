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غزة: وصول دفعة جديدة من تصاريح العمل في الداخل المحتل

الإثنين 04 أبريل 2022 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: وصول دفعة جديدة من تصاريح العمل في الداخل المحتل



غزة/سما/

أعلنت وزارة العمل في قطاع غزة، مساء اليوم الإثنين عن استلامها الدفعة الثانية من تصاريح العمل في الداخل المحتل من الشؤون المدنية وعددها (235) تصريحًا ليصبح مجموع التصاريح المستلمة (405) تصريح.

وأوضحت: بأنه تم في وقت سابق تسليم الشؤون المدنية عدد (3700) اسم مرشح وفق المعايير المعتمدة وحسب النسب السكانية للمحافظات، شاملة لأصحاب السجلات التجارية المسجلين سابقا لغرض العمل في الداخل المحتل”.

واختتمت الوزارة حديثها بالقول: سيتم تسليم التصاريح غدا الثلاثاء من خلال مديريات العمل في المحافظات الخمسة، حيث سيتم إرسال رسالة SMS لأصحاب التصاريح.

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