مذكرة تعاون بين "إسرائيل" والإمارات في مجال النقل البحري

أبوظبي/سما/

وقعت الإمارات وإسرائيل مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري، وتبادل الخبرات، وتعزيز الشراكة الإستراتجية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الإثنين.

وقع مذكرة التفاهم من جانب دولة الإمارات وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل المزروعي ومن جانب إسرائيل وزيرة المواصلات، ميراف ميخائيلي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.





ووفقا للوكالة، تأتي المذكرة التي وقعت في الإمارات، للمساهمة في تعزيز المصالح المشتركة بين الدولتين، وذلك على ضوء "الاتفاق الإبراهيمي" الموقع بين البلدين.

وقالت الوكالة إن المذكرة تهدف إلى "تلبية احتياجات النقل البحري الدولي والاستفادة الكاملة والفعالة من الأسطول البحري والموانئ لكلا البلدين، وضمان السلامة البحرية".

كما تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل، خاصة البحري منه، ووضع خريطة طريق للعمل المستقبلي المبني على المنفعة المتبادلة، إضافة إلى تبادل الخبرة والمعرفة بما يخدم التوجهات المستقبلية للخمسين عاماً المقبلة، باعتبار النقل البحري عنصرا مهما وضروريا للتنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات.

إضافة إلى ذلك، تهدف مذكرة التفاهم إلى تلبية احتياجات النقل البحري الدولي والاستفادة الكاملة والفعالة من الأسطول البحري والموانئ لكلا البلدين، وضمان السلامة البحرية، بما في ذلك سلامة السفن وأفراد الطاقم والبضائع والركاب والبيئة، وتعزيز حماية البيئة البحرية وتطوير التجارة البحرية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن أنشطة المنظمة البحرية الدولية، والمنظمات البحرية الدولية الأخرى.

وتعزيز آلية تبادل وجهات النظر في مجال التنمية البحرية والربط والخدمات اللوجستية بين موانئ الطرفين، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا البحرية والذكاء الاصطناعي في القطاعات البحرية.

وأكد الوزير المزروعي أن مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان تعكس رغبة الطرفين في تعزيز وتوسيع آفاق التعاون في مجال النقل البحري، وإرادة البلدين في تعزيز نطاق الشراكة الثنائية وتعميقها، خاصة في المجالات المهمة والتي تسهم بتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في البلدين.

وأضاف إن "العمل المشترك بين الجانبين الإماراتي والإسرائيلي يأتي في إطار عزم البلدين على ضمان أمن الاقتصاد الدائم والاستقرار والأمن والازدهار وتطوير وتعزيز الاقتصادات الوطنية المستدامة، حيث أن الطرفين يدركان بأن تطوير النقل البحري بين البلدين سيسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما بما يحقق التطلعات المستقبلية" .

من جانبها، قالت الوزيرة ميخائيلي إن "الروابط الاقتصادية والتجارية تبني العلاقات السياسية وتحافظ عليها، وإن مذكرة التفاهم التي وقعناها ستساهم في تحسين وتقوية روابط النقل البحري بين إسرائيل والإمارات، وستسمح بتدفق التجارة بكفاءة وسرعة وبتكلفة منخفضة".

وأضافت "هذه المذكرة تأخذ العلاقات بين بلدينا خطوة أخرى متقدمة إلى الأمام، مما يتيح لنا التعاون بشكل أوثق وبطريقة تخدم مصالح الجانبين وتعزز الاقتصادات الوطنية".