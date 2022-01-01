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"التعاون الإسلامي" تدين تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

الإثنين 04 أبريل 2022 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعاون الإسلامي" تدين تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني



جدة/سما/

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تصاعد الاعتداءات والجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، وخصوصا في مدينة القدس المحتلة، حيث تتواصل الانتهاكات اليومية لحرمة المسجد الأقصى المبارك والاعتداءات الهمجية ضد المصلين في محيطه وباحاته، وتقييد حرية الوصول إليه.

ودعت المنظمة، في بيان لها، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى الضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، لحملها على الالتزام بمبادئ القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ووقف اعتداءاتها الخطيرة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، وتوفير الحماية الدولية له.

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#منظمة التعاون الإسلامي #الشعب الفلسطيني

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