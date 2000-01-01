"اتحاد المعلمين" ردا على نسبة الرواتب: سنعقد اجتماعا الليلة وبكفي يا حكومة

رام الله/سما/

دعا أمين عام اتحاد المعلمين الفلسطينيين، سائد ارزيقات، اليوم الاثنين، الحكومة الفلسطينية إلى وضع حد لارتفاع الأسعار وجشع التجار، وذلك في ظل ما تعيشه الأسواق الفلسطينية من غلاء حاد خلال الفترة الأخيرة.

وقال ارزيقات في منشور له على الفيسبوك: "بكفي يا حكومة غلاء اسعار جشع تجار، بدنا محاسب ليحسب الراتب".

وأشار إلى أن الاتحاد سيعقد هذه الليلة اجتماعاً ليكون الرد على اعلان الراتب الذي أعلنته الحكومة اليوم.

وأعلنت وزارة المالية صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آذار الماضي، يوم غد الثلاثاء، بنسبة 80%، وبحد أدناه 2000 شيقل.

‎وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه سيتم صرف 16% من رصيد المستحقات المتراكمة عن الأشهر (11-12-1-2).

وكان الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، قد أكد في وقت سابق، على التوصل مع الحكومة الفلسطينية إلى اتفاق يقضي بصرف معدل راتب كامل خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح الاتحاد في بيان له نشره عبر صفحته على "الفيسبوك"، أن الحكومة ووزارة المالية تعهدت بصرف معدل راتب كامل خلال الأشهر القادمة، بالإضافة إلى صرف أجور المراقبة للثانوية العامة خلال الأيام القادمة.

كما أكد الاتحاد على الاتفاق على جدولة الاستحقاقات المالية للمعلمين، من مراقبة توظيف ومناهج وغيرها، على دفعات شهرية.

وأضاف البيان: "يجري العمل في وزارتي المالية والتربية على انهاء الملفات العالقة بخصوص المحافظات الشمالية والجنوبية من احتساب العقود 2016 وصرف درجاتهم ومستحقاتهم، وملف العقود 2019 العالق".

ولفت الاتحاد إلى أنه تم تجهيز البيانات من وزارتي التربية والمالية لرفعها وسيتم الصرف لعلاوات الاتحاد فور انتهاء الأزمة المالية