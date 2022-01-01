"المكافحة" تضبط كمية كبيرة من الحشيش والمخدرات جنوب رفح

رفح/سما/

ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة، الإثنين، كمية كبيرة من المواد المخدرة خلال مهمة تفتيشية جنوب محافظة رفح جنوبي القطاع.

وقال المقدم موسى ضهير، مدير دائرة "مكافحة رفح" إن عناصرها، وبالاشتراك مع عناصر من شرطة المحافظة والمباحث العامة وقوات التدخل، تمكنوا من ضبط الكمية الكبيرة خلال مهمة تفتيشية لأرض زراعية جنوبي المحافظة، وذلك بناء على معلومات خاصة وردت إليها.

وأضاف المقدم ضهير في تصريح صحفي، أن الكمية تُقدر بـ 540 فرش حشيش، و30 ألف حبة مخدرة من نوع "روتانا"، و2067 حبة من نوع "أترامال".

كما ألقت القوة المشاركة في المهمة، القبض على 3 من المشتبه بهم في حيازة تلك المواد وأحالتهم إلى الدوائر المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وأكد ضهير أن طواقم المكافحة تصل الليل بالنهار من أجل ملاحقة تجار السموم ومروجيها، والحد من انتشارها للحفاظ على المجتمع الفلسطيني من أخطارها.