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بـ"علامة مهينة".. روسيا تطلق سراح أسيرات أوكرانيات

الإثنين 04 أبريل 2022 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
بـ"علامة مهينة".. روسيا تطلق سراح أسيرات أوكرانيات



لندن/سما/

أجرت روسيا عملية تبادل أسرى مع أوكرانيا في خضم الحرب المستعرة منذ 24 فبراير الماضي، تضمنت إطلاق سراح مجندات قلن إن الجنود الروس حلقوا لهن شعورهن.


ونشرت صحيفة "كييف إندبندنت" الأوكرانية الناطقة بالإنجليزية صورة مجندات أوكرانية حليقات الرأس، تتوسطهن نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشتشوك، بعد إتمام عملية تبادل الأسرى.


وظهر في الصورة 5 مجندات اختفى شعر رأسهن، في حين لا يحق للنساء في الجيش الأوكراني حلق شعورهن.

وتقول مصادر أوكرانية إن كييف أجرت مع موسكو عملية تبادل أسرى، قضت بتسلم 86 عسكريا أوكرانيا، بينهم 15 امرأة في الأول من أبريل، وهن من تعرضن لهذا الأمر، الذي قوبل بانتقادات شديدة.



أطقلت روسيا سراح عسكريا أوكرانيا
وذكر رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني، دميترو لويينيتس، أن حلق شعور المجندات دليل على "الإذلال والغطرسة والازدراء".

ولم تشر تلك المصادر إلى عدد الأسرى الروس الذين جرى إطلاق سراحهم في المقابل.

من ناحيتها، لم تنشر روسيا أي صور عن أسراها العسكريين الذين جرى تحريرهم في هذا التبادل.

وذكرت تقارير أن السبب في ذلك ربما يعود لوجود الجنود في حالة سيئة للغاية؛ نظرا لتعرضهم للتعذيب.

واتهمت موسكو كييف مرارا بتعذيب الجنود الروس الذين أسرتهم في الحرب، ولم تعلق حتى الآن على واقعة حلق شعور المجندات الأوكرانيات.

وجاءت عملية التبادل إثر المفاوضات التي انطلقت في مدينة إسطنبول التركية قبل أيام.

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