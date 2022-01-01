بينت يهيء لحرب شبيهة بحرب زلنسكي على دونباس ..بسام ابو شريف

القمم التي دعى لها بينت في شرم الشيخ وبئر السبع بالنقب والاجتماعات التي تتالت اثر هاتين القمتين بين دول عربية مختلفة لكنها متفقة في تطبيع العلا قة مع اسرائيل هذه القمم لم يدعو لها بينت ولم يفتح ملفاته فيها الا لهدف واحد هو الاستفراد بالشعب الفلسطيني دون ان يخرج عن هذه الانظمة التي تحالفت مع اسرائيل وطبعت معها العلاقات اي تعليق او اي دعم للفلسطينيين في وجه حرب الاجتثاث والتطهير العرقي الاسرائيلية للفلسطينيين .

والقرارات التي اتخذها بينت خلال ال 24 ساعة الماضية لم تكن قرارات قوامها رد فعل على عملية النقب بئر السبع وعملية بني براك تل ابيب اذ ان اي مراجعة بسيطة لقرارات بينت التي اتخذت خلال هاذين الاسبوعين يلمس بوضوح ان بينت يحضر لعمل عدواني كبير يطال الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ويطوق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وقبل ان يتوجه لشرم الشيخ امر بينت باستدعاء كتيبتين اضافيتين من الجيش الاسرائيلي (حرس الحدود والقوات الخاصة) لتعزيز قوات جيش الاحتلال في الضفة الغربية واتخذ قرارا بعد عملية بني براك بزيادة دعم ورفع مستوى الوجود العسكري الاسرائيلي في الضفة الغربية بارسال اربعة كتائب من قوات الجيش الاسرائيلي الى الضفة الغربية تحت عنوان انتشر على الخط الاخضر امر بارسال كتيبتين الى حدود قطاع غزة دون ان يشار الى طبيعة هتين الكتيبتين لكن من المعروف ان الكتائب التي ترسل لقطاع غزة هي كتائب اما دبابات او مدفعية من اجل دك المساكن والبيوت على رؤوس اطفال قطاع غزة واليوم يتخذ بينت قرارا مع اقتراب الاول من رمضان بالسماح للمتطرفين وعتاة الصهاينة والعنصريين الدمويين من النازيين الجدد السماح لهم باقتحام الاقصى في شهر رمضان المبارك وسيبدأ هذا الاقتحام ربما في الاسبوع الاول او قبل ذلك من شهر رمضان.

سنتوقف هنا عند القرار الاخير وهو القرار الذي يتحدى ما سبق للعاروري ان اعلنه واعلنته فصائل المقاومة جميعها ان المساس بالقدس ومنع المصلين في رمضان والاعتداء عليهم سوف يؤدي الى حرب اقليمية .

فهل يسعى بينت لاشعال حرب اقليمية عشية توقيع الاتفاق النووي مع ايران او يريد ان يطهر عرقيا او يبدأ بالتطهير العرقي في ارض فلسطين والضفة الغربية اسئلة لا بد من طرحها اذ ان بينت يتصرف الآن تماما كما تصرف زلنسكي كاداة للولايات المتحدة في حربها ضد روسيا .

وها هو بينت يستفز ويتحدى ويعزز قوات باتجاه الصدام الذي يعلم هو انه قد يشعل فتيلا في المنطقة باسرها وهذا الفتيل سيتحول الى نار ودمار في اكثر من مكان ، لقد جاء وزير الخارجية الاميركي الى تل ابيب ليجتمع مع الوزراء العرب الذين انضوا تحت لواء الاتفاق التطبيعي مع اسرائيل جاء ليقول لاسرائيل نحن معكم ويشجعهم على ارتكاب كل الجرائم ولم يكتفي بذلك فما ان عاد وزير الخارجية الاميركية حتى اعلن بايدن في اتصال هاتفي مع بينت انه يؤيد ويدعم اسرائيل بحزم وقوة لا شك فيهما .

نفس اللعبة التي لعبها بايدن مع زلنسكي عشية شن حرب الولايات المتحدة بواسطة اكرانيا على روسيا الاتحادية وعندما بدأ قصف دونباس الاحياء السكنية وقتل المدنيين نساء واطفالا ورجالا دون أي حساب لاخلاق او مواثيق دولية او اتفاقيات دولية .

بغض النظر عن الجواب نعم بينت يخطط لذلك او لا يخطط لذلك علينا ان نستعد لتصرفات رجل ارعن من النازية الجديدة هذا ابن نيوجرسي الامريكي الذي يتقن الامريكية اكثر مما يتقن العبرية فهو صهيوني امريكي متطرف ككل الصهاينة الامريكان جاء الى هنا وكانه من الامريكيين الاوائل الذين ذهبوا الى البلاد الجديدة ليجتثوا اهلها الاصليين من الهنود الحمر .

وهو جاهل بتاريخ المنطقة ويجهل ان الفلسطينيين ليسوا هنودا حمر وانهم اصحاب البلاد واصحاب الارض وانهم تعرضوا على مدى سنوات التاريخ لغزوات من امبراطوريات حكمت الشرق والغرب ثم تخلصت منهم واستقلت شعب فلسطين الجبار بقي في ارضه رغم الاحتلالات وقاومها وطردها وانتهى من المغول الى الغرباء الذين اسموهم بالصليبيين الى الاحتلال التركي كل ذلك انتهى وكذلك الاستعمار البريطاني الذي زرع قبل خروجه هذه القاعدة للنازية الجديدة بهدف ابقاء شعب فلسطين مسحوقا غير قادر على ترجمة حقه في تقرير المصير والاستقلال والحرية والتطور علينا ان نحسب بدقة تصريحات بينت تعني الحرب خاصة ذلك التصريح الذي اعطى فيه امرا للمدنيين في اسرائيل (ان كان هنالك مدنيين) بحمل السلاح اي انه وزع السلاح على كل اسرائيلي واصبح اطلاق النار على الفلسطينيين قضية مزاج شخصي دون ضابط ودون امر ودون اوامر محددة ودون مخطط موحد اقتلوهم اقتلوا العرب هذا هو الشعار ولا شك ان الجميع انتبه واذا لم ينتبه فاننا ننبه ان بينت الذي كان قد خرج توه من قمة جمعت دولا عربية مطبعة قال اثر عملية بني براك العرب يرتكبون الارهاب ضدنا العرب تماما كما يتحدث زلنسكي عن الروس انها رسالة الكراهية ذاتها من زلنسكي الى بينت زلنسكي الذي نشر رسالة الكراهية للروس عنصريا ونازيا ياتي بعده ليفعل مثله بينت بنشر رسالة الكراهية على مسمع وحضور وزراء الخارجية لتلك الدول الخانعة التي نخت وخضعت لاملاءات واشنطن القادمة من خلال بينت .

لا طريق امامنا سوى المقاومة واذا كان العاروري قد قال علينا ان نضع اربعة خطوط تحت ما اعلنه السيد حسن نصرالله من ان المساس بالقدس والمقدسيين سوف يعني حربا اقليمية علينا ان نضعها نحن نصب اعيننا وعلينا ان ندافع بغض النظر عما نملكه من وسائل ان ندافع عن الاقصى اولى القبلتين وثالث الحرمين فالدفاع عن الاقصى ليس دفاع عن مقدسات اسلامية فقط بل هو دفاع عن الحرية للانسان الكرامة للانسان الاستقلال للانسان في وجه غزاة من النازية الجديدة الفاشية المجرمة ، هذه اول مرة منذ فترة طويلة جدا يامر رئيس وزراء اسرائيل بوضع جهاز الشرطة في حالة استنفار قصوى وبنفس الوقت يامر قائد الجيش كوخافي بان يستنفر الجيش وقواه وان يسد المنافذ في كل المواقع التي اسماها حدودية هذه الاجراءات التي تغطي الاوامر باقتحام الاقصى وبتسليم السلاح لكل المدنيين وقتل العرب دون سابق انذار هي حالة حرب فهل يسمع القاصي كما يسمع الداني .

كاتب وسياسي فلسطيني