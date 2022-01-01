الجالية الفلسطينية في روما تحيي ذكرى يوم الأرض

روما/سما/

أحيت جاليتنا والشبيبة الفلسطينية وأصدقاء نادي الأسير في إيطاليا، الذكرى الـ 46 ليوم الأرض الخالد، بالشراكة مع شبكة روما للتضامن مع الشعب الفلسطيني ولجان الـ PDS، ونادي الارتشي.

وأكد رئيس الجالية في روما يوسف سلمان، أهمية احياء ذكرى يوم الارض والتي تدلل على ارتباط الشعب الفلسطيني بأرضه، مستعرضا الأحداث التي جرت في 30 آذار 1976، ومقاومة الشعب الفلسطيني لخطط وسياسات الاحتلال الاسرائيلي الذي واجه انتفاضة ابناء شعبنا بالقتل والاعتقالات التعسفية.

وشدد على حق شعبنا في النضال لاستراد حقوقه المغتصبة، ورفض وإدانة سياسية الكيل بمكياليين التي ينتهجها الغرب تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى قرار الأمم المتحدة رقم 181 بشأن تقسيم فلسطين.

بدورها، أكدت الدكتورة أوريتا من PDS، أهمية المقاطعة وفرض العقوبات وسحب الاستثمارات ومدى تأثير ذلك على الاحتلال، لا سيما في ظل مساعي دولة الاحتلال اظهار نفسها كدولة الحريات والديموقراطية أمام العالم، ما نقوم به هو كشف هذه الاكذوبة وتعرية الاحتلال بكل ما يقوم به من جرائم بحق الفلسطينيين.

وطالبت بمعاقبة دولة الاحتلال بالمقاطعة على غرار ما حدث في جنوب افريقيا العنصرية، والذي يحتاج لدعم ومساندة القوى السياسية والنقابية الايطالية والتي ما زالت تقف على جانب الطريق.

وأشارت أوريتا إلى حملة المليون توقيع من كل دول الاتحاد الاوروبي للمطالبة بمنع استيراد منتجات المستوطنات القائمة على الاراضي الفلسطينية، وطالبت بالتوقيع على هذه العريضة لاهميتها في فرض رأي عام أوروبي على المفوضية الاوروبية لاتخاذ قرار.

من جهتها، أكدت مسؤولة الشبيبة ماي عيسى، تمسك الفلسطيني أينما وجد بأرضه، وقالت "ان الحب الاول لا يمكن نسيانه ابدا، هذا الحب هو حب الارض التي ولدنا عليها".

وأضافت بعد 74 عاما بقي هذا الحب متوارثا من جيل الى جيل ونحن لم ولن ننسى أرضنا حبنا الأول، وسنستمر بالدفاع عنها الى أن نعود لوطننا.

وأعرب مندوب جمعية فدائيي ايطاليا، معربا عن تضامنه مع حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا موقف الجمعية الثابت بضرورة تطبيق حل الدولتين الذي اعترف به العالم، ولكن اسرائيل تتحمل مسؤولية افشاله وهذه مسؤولية دولية.

وتطرق رئيس جمعية اصدقاء نادي الأسير بسام صالح، للرواية، إلى أهمية مواصلة تقديم الدعم لنضال الشعب الفلسطيني، الذي يقاوم وبكافة الوسائل المتاحة حتى ينال حريته ويقيم دولته المستقلة.

وتخلل الاحتفال القاء قصائد محمود درويش، وعرض فيلم وثاقي للمخرجة الالمانية مونيكا ماور عن يوم الأرض، وقدمت فرقة الشبيبة عرضا للدبكة الفلسطينية.