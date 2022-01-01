تمديد اعتقال شقيقين من عرابة بعد اعتقالهما في باب العامود

عرابة/سما/

مددت المحكمة اليوم، الإثنين، اعتقال الشقيقين يزن وباسل عباهرة من مدينة عرابة البطوف، وذلك بعد اعتقالهما في باب العامود بمدينة القدس، مساء أمس الأحد.

وعلم أن المحكمة مددت اعتقال الشقيقين، على ذمة التحقيق، لغاية يوم الأربعاء القادم.

واعتقل الشقيقان إلى جانب 10 آخرين، على الأقل، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية، عند باب العامود وذلك بعد وقت وجيز من جولة أجراها وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، للمكان ذاته.

وذكرت جمعية "الهلال الأحمر" بالقدس، أنّ "19 إصابة (سُجّلت) خلال مواجهات مع الاحتلال في باب العامود بالقدس المحتلة"، موضحة أن ثلاثة منها على الأقل نُقِلت للمشفى، لاستكمال تلقي العلاج.

واندلعت مواجهات بين عشرات الشبان والمصلين، وقوات الاحتلال في محيط باب العامود، وذلك بعد استفزازات واعتداءات نفذتها الأخيرة في المنطقة بعد خروج المصلين من المسجد الأقصى المبارك.

وامتدت المواجهات باتجاه باب الساهرة وشارع السلطان سليمان، قامت خلالها القوات الإسرائيلية بملاحقة الشبان ونصب حواجز عند محيط باب الساهرة.