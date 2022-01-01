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دعوات للإسرائيليين للتطوع في الحرس المدني بدعوى مواجهة العمليات الفلسطينية

الإثنين 04 أبريل 2022 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
دعوات للإسرائيليين للتطوع في الحرس المدني بدعوى مواجهة العمليات الفلسطينية



القدس المحتلة/سما/

دعت رئيسة قسم عمليات الشرطة الإسرائيلية المراقب سيغال بار تسفي الإسرائيليين للتطوع في الحرس المدني بدعوى مواجهة العمليات الفلسطينية.
 
وقالت تسفي وفق موقع "والا" العبري: "نحن بحاجة لذلك، ومضطرون إلى تحقيق أقصى قدر من التواجد الاستجابة السريعة في ضوء الوضع والعمليات الأخيرة".
 
وأوضحت أنه سيتم تعزيز الحراسة المدنية بمسؤولين من الشرطة، وتم تشغيل جميع الوحدات الخاصة بالشرطة لصالح مكافحة العمليات.
 
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت دعا الجمهور الإسرائيلي إلى حمل السلاح لإحباط العمليات الفلسطينية، التي اشتدت في الفترة الماضية وقتل 11 إسرائيليا خلال 3 عمليات في بئر السبع والخضيرة وبني براك.

#الشرطة الاسرائيلية #العمليات الفلسطينية

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