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الطيبي يستهجن زيارة لبيد لباب العامود

الإثنين 04 أبريل 2022 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطيبي يستهجن زيارة لبيد لباب العامود



القدس المحتلة/سما/

اسْتهجَنَ عضو الكنيست عن القائمة المشتركة، أحمد الطيبي، اليوم الاثنين، زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي لساحة باب العامود الملاصقة للمسجد الأقصى. 
 
وقال الطيبي، في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه تم اتخاذ القرار بشكل غير جيد على أقل تقدير، ولا أفهم سبب الزيارة على الإطلاق.
 
وأضاف، "نريد أن يمر شهر رمضان بهدوء؛ لذلك على أحدهم أن يفكر خارج الصندوق البوليسي اليومي في استخدام القوة".  
 
واندلعت مواجهات بين مصلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في شرق القدس مساء أمس، بعد زيارة أجراها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، لساحة باب العامود الملاصقة للمسجد الأقصى الأمر الذي قوبل بتنديد فلسطيني.

#احمد الطيبي #لبيد

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