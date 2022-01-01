سفارة فلسطين لدى ألبانيا تحيي ذكرى يوم الأرض الخالد

تيرانا/سما/

ؤونظمت السفارة بمقرها في العاصمة تيرانا يوما مفتوحا، حضره رؤساء وممثلو البعثات الدبلوماسية المعتمدون في البانيا، وممثلون من الصحافة والاعلام المحليين، ورجال الدين، ونشطاء حقوقيون ومتضامون من الشعب الألباني مع القضية الفلسطينية، فضلا عن حضور أبناء الجالية الفلسطينية في ألبانيا.

وقدمت السفير هناء الشوا، للضيوف المشاركين، شرحا وافيا حول الوضع الفلسطيني وآخر المستجدات على الساحة الفلسطينية بشكل عام وعن يوم الأرض الفلسطيني الخالد بشكل خاص، وأهمية هذا اليوم للشعب والقضية الفلسطينية.

كما وضعت الحاضرين بصورة التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل استمرار الاستيطان والتصعيد الإسرائيلي بشكل يومي، خاصة خلال الأيام الأخيرة، وما تخللته من مواصلة اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين لساحة المسجد الأقصى المُبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلا عن استمرار وتيرة عمليات استهداف المواطنين الفلسطينيين وكافة أنواع الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني ومساعيه التي تستهدف كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة المدينة المقدسة ومقدساتها المسيحية والاسلامية وفي مقدمتها المسجد الاقصى المبارك.

وأكدت السفيرة الشوا أهمية تعزيز الجهود والتمسك بالحقوق الوطنية المشروعة والثابتة غير القابلة للتصرف، والالتفاف حول قيادتنا الفلسطينية الشرعية بقيادة الرئيس محمود عباس في مواجهة مخططات كيان الاحتلال الصهيوني الغاشم.

وتخللت الفعالية عرض مجموعات من الفيدوهات والأفلام عن يوم الأرض الفلسطيني وأهم الأحداث التي مرت بها القضية الفلسطينية والمعاناة اليومية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني المناضل من الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.