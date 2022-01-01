مسلسلات خرجت من السباق الدرامي الرمضاني 2022

وكالات / سما /

مسلسلات كثيرة خرجت من السباق الدرامي بسبب فيروس كورونا، رغم انحسار الجائحة، إلا أنّ موجة أوميكرون التي ضربت العالم العربي مطلع العام الحالي، أوقفت تصوير الكثير من المسلسلات، بسبب تفشي الإصابات بين فريق العمل، وعندما انحسرت الإصابات، كان الوقت قد فات لاستكمال التصوير بما يسمح بالمشاركة في دراما رمضان.

في اللحظات الأخيرة، حُسم مصير مسلسل قصي خولي وفاليري أبو شقرا «من... إلى» فخرج من المنافسة الرمضانية، بعد إصابة خولي وعدد كبير من العاملين في المسلسل بالفيروس، وتوقف تصويره واستحالة استكماله قبل الشهر الفضيل.

وقد تقرر عرضه بعد شهر رمضان، وعدم تأجيله إلى رمضان المقبل، ما يعني خروج خولي من السباق الرمضاني، بعد موسم درامي كان فيه حاضراً في أكثر من مسلسل منها مسلسلات قصيرة عبر المنصات.

وقبل خولي، حسمت مسألة خروج الممثلة منى زكي، من دراما رمضان 2022، بسبب كورونا أيضاً.

وقررت الشركة تأجيل عرض مسلسلها «لام شمسية» إلى رمضان 2023. ويأتي تأجيل المسلسل بعد الجدل الكبير الذي أثارته في فيلم «أصحاب ولا أعز»، وقبله في رمضان الماضي مع مسلسل «لعبة نيوتن» الذي حقق نجاحاً كبيراً.

بدوره خرج مسلسل «عالم موازي» لدنيا سمير غانم من السباق الرمضاني 2022، للعام الثاني على التوالي.

فقد كان من المقرر طرحه خلال رمضان الماضي، إلا أن تصويره توقف بسبب إصابة دنيا ووالدتها الممثلة دلال عبد العزيز بكورونا.

وفي مصر أيضاً، خرج الممثل محمد عادل إمام من المنافسة الدرامية، بعد تأجيل مسلسله «تربو».

ولم يكن التأجيل بسبب فيروس كورونا، بسبب انشغاله بتصوير فيلم «عمهم»، الذي حال دون استكمال تصوير مسلسل «تريو».

أما الفنانة ياسمين عبد العزيز، فتغيب عن سباق مسلسلات رمضان 2022، بعد إلغائها كل تعاقداتها بسبب الأزمة الصحية التي ألمت بها.