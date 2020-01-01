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أغرب تحدي امرأة (فيديو)

الإثنين 04 أبريل 2022 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
أغرب تحدي امرأة (فيديو)



وكالات / سما /

في تحدي غريب، تمكنت امرأة بريطانية من دخول موسوعة جينيس بعدما حطمت الرقم القياسي العالمي في تناول أكبر كمية من قطع الدجاج خلال دقيقة واحدة فقط.

التهمت المرأة المدعوة "شاتكوفر" حوالي 19 قطعة دجاج "ناجتس" في غضون 60 ثانية فقط، والتي وصلت إلى 352 جرامًا من لحم الدجاج خلال منافسة بريطانية.

حطمت المرأة الرقم القياسي السابق الذي سجلته عارضة الأزياء "نيلا زيسر" في عام 2020، حيث أكلت ما يصل إلى 298 جرامًا من قطع الدجاج في نفس المدة الزمنية.

قالت موسوعة جينيس: "على الرغم من أنها تمكنت فقط من تناول 19، تاركة حاملة الرقم القياسي محبطة بشأن أدائها، إلا أنها ما زالت تتفوق على نتيجة نيللا السابقة بـ 54 جرامًا".

موهبة Shutkever في الأكل لا تقتصر على قطع الدجاج فقط، فهي تمتلك 27 رقمًا قياسيًا في موسوعة جينيس مرتبطة بالأكل.

منهم تناول أكبر قدر من المربى في ثلاث دقائق، وأكبر كمية من اللازانيا خلال 30 ثانية، وأسرع وقت في أكل الخيار.

إذا لم يكن كل هذا مثيرًا للإعجاب بدرجة كافية، فإنها تحمل أيضًا الرقم القياسي لأسرع وقت لشرب لتر واحد من المرق.

 

 

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