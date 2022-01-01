تمارين صحية للحفاظ على عقلك نشطا

وكالات / سما /

يعتبر الأشخاص الذين يعانون بالفعل من مشاكل الصحة العقلية يواجهون صعوبة أكبر لأن الحبس في المنزل يؤدي إلى تفاقم أعراضهم، يوصي الخبراء بالتمارين لتحفيز الدماغ والبقاء رشيقا عندما تتزايد مشكلات الصحة العامة يومًا بعد يوم مما يجبر الناس على البقاء في منازلهم، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

كيف تعرف أن عقلك غير نشط؟

بينما يميل المرء إلى الشعور بالغموض أو التعب أو عدم التركيز في بعض الأحيان بسبب يوم حافل أو قلة النوم ، فلا ينبغي أن يقلقك ذلك كثيرا، لكن التعرض لهذه الأعراض لفترة أطول قد يكون مقلقا، كما إليك بعض الأعراض التي تُظهر أن عقلك ينزلق إلى الوضع غير النشط ضبابي، وتفكير غائم، وتركيز ضعيف، والتهيج، ودافع منخفض.

لماذا تعاني من هذه الأعراض بالضبط أثناء الحبس الطويل في المنزل ؟

على مدى فترة من الزمن ، تسبب الوباء كورونا في تدمير صحتك العقلية كل التوتر ، الخوف من الإصابة بالفيروس، انعدام الأمن المالي، القلق من مشاهدة الأخبار يؤثر على أذهاننا ومن العوامل المساهمة في ذلك قلة النشاط البدني وإجهاد العين بسبب زيادة وقت الشاشة وقلة النوم الكافي بسبب الروتين المضطرب، يمكن أن يكون تجاهل هذه المشكلات ضارًا على المدى الطويل.

إليك كيفية الحفاظ على عقلك رشيقا وصحيا:-

- تمرن بانتظام: يحتاج الأطفال والمراهقون الأكبر سنًا إلى ساعة واحدة من التمارين متوسطة الشدة بينما تستغرق البالغين 150 دقيقة في الأسبوع.

- انخرط في ممارسات اليقظة: كن على دراية بما تشعر به أو تشعر به في اللحظة الحالية.

- تمارين التأمل أو التنفس.

التمارين التمارين

- حاول أن تتعلم نشاطًا جديدًا أو آلة موسيقية أو لغة جديدة.

- الانخراط في أنشطة إبداعية مثل الفن والطبخ.

تمارين عصبية لتحفيز دماغك

هناك بعض الأنشطة المحددة الأخرى التي تختلف عن مهامك الروتينية وتساعد في تحفيز عقلك:-

- جرب الكتابة بيدك غير المسيطرة.

- استخدم كلتا يديك للرسم الذي يسمى أيضًا العبث المزدوج.

- تمسك الأشياء بيدك غير المسيطرة.

- تمشيط شعرك باليد اليسرى.

- حاول رسم صورة معكوسة لشيء ما.

- جرب تمارين توازن الساق الواحدة إذا كان ذلك سهلاً ، يمكنك فعله وعينيك مغمضتين.

- حاول رسم خريطة لمدينتك بالخيال فقط.

- تناول طعاما بألوان كثيرة حيث أنه يمنحك أيضًا الكثير من ردود الفعل الحسية.