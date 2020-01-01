  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

"بنتلي" تعلن عن تحولها إلى إنتاج السيارات الكهربائية

الإثنين 04 أبريل 2022 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بنتلي" تعلن عن تحولها إلى إنتاج السيارات الكهربائية



وكالات / سما /

أعلنت شركة “بنتلي” عن تحولها إلى إنتاج السيارات الكهربائية بالكامل، ووضعت خطة لإطلاق طراز كهربائي بدءاً من العام 2025، لتتحول إلى إنتاج السيارات الكهربائية بالكامل في عام 2030، وتفي بالتزامها بتحقيق مستقبل خال من الكربون.


وقال عضو مجلس إدارة بنتلي للمبيعات والتسويق آلان فافي ، في تصريحات لصحيفة “الرؤية” الإماراتية نشرتها على موقعها الإلكتروني اليوم السبت إن الشركة قد حققت أرباحاً قياسية العام الماضي، مسجلة نمواً في المبيعات بلغ نحو 31%.


وأشار إلى ارتفاع الأرباح التشغيلية لتصل إلى 389 مليون يورو، ووصلت عائدات المبيعات السنة الماضية إلى 845ر2  مليار يورو، بينما أدّت المستويات المتزايدة من عمليات التخصيص وتنوّع الطرازات لتحقيق ارتفاع في معدّل إيرادات كل سيارة فاخرة بنسبة 8% مقارنة مع 2020، ولقد ساهم هذا في توليد عائد على المبيعات بنسبة 7ر13 %.


ولفت إلى أن  بنتلي  تمكنت من تسليم نحو 15 ألف سيارة في 2021، مع زيادة مقدارها 31% عن السنة السابقة 2020، علاوة على هذا، تم تسجيل زيادة ثابتة في اهتمام العملاء بالطرازات الجديدة، ما أوجد لائحة طلبات بمستويات قياسية في بداية 2022 ، موضحا أن الطلب في الشرق الأوسط كان أقوى من أي وقت مضى، وتمكنت الشركة  من تحقيق مبيعات بأكثر من ألف سيارة.

#بنتلي #السيارات الكهربائية #السيارات

الأكثر قراءة اليوم

المالية تعلن موعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

مصادر: المقاومة لم تستجب لطلبات التهدئة وتبعث برسائل ساخنة لـ"إسرائيل"

‏الأمير حمزة بن الحسين يتخلى عن لقبه

غانتس : نتوقع هجمات أخرى و يوجه رسالة "تهديد عنيفة" الى غزة هذا ما جاء فيها ..

تعرف على وحدة "تكيلا" التي اغتالت المقاومين بجنين

نقابة مُربي الدواجن بغزة حول ارتفاع اسعار الدجاج : سيصل الى هذا السعر ..

هآرتس: بينيت.. بين 5 ملايين فلسطيني وطموح اليمين المتطرف

الأخبار الرئيسية

هل اقترب موعد انفجار غزة؟.. إسرائيل تستعد والمقاومة تُرسل آخر رسالة تحذير ومصر تضغط ..

ضابط إسرائيلي: أعددنا خطة عملياتية وتدربنا عليها لاختطاف عرفات

إسرائيل وشهر رمضان.. 3سيناريوهات للهدوء والمواجهة على الطاولة والأول أخطرهم

لهذا السبب .. أزمة بين السلطة وإدارة بايدن وخيبة أمل فلسطينية

غانتس : سأواصل اللقاءات مع ملك الأردن والرئيس الفلسطيني

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم