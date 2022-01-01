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كل ما تريد معرفته عن متجر NashStore الروسى المنافس لجوجل بلاى

الإثنين 04 أبريل 2022 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
كل ما تريد معرفته عن متجر NashStore الروسى المنافس لجوجل بلاى



وكالات / سما /

تستعد روسيا لإطلاق متجر تطبيقات إلكتروني مطوّر محليا، سيكون منافسا لمتجر Google Play الشهير.

وحول الموضوع قال مدير المشاريع في شركة Digital Platforms الروسية، فلاديمير زيكوف "في التاسع من مايو القادم ستطلق روسيا متجر NashStore الإلكتروني الذي سيستخدم لتحميل التطبيقات عبر الإنترنت، ويعتبر نظيرا روسيا لمتجر Google Play الذي بات عمله محدودا على أراضي الاتحاد الروسي"، بحسب ما نقلته البيان الإماراتية عن "روسيا اليوم".

وأضاف "لسوء الحظ لم يعد بإمكان الروس استخدام Google Play لشراء التطبيقات ودفع ثمنها بالشكل الذي كان معتادا سابقا، وفقد المطورون جزءا من مصادر دخلهم، وهذا واقع نواجهه بالفعل اليوم لذا أنشأنا متجر NashStore".

وأشار زيكوف إلى "أن أكثر من 700 شركة ساهمت في تطوير المتجر الإلكتروني الجديد الذي سيستفيد منه المواطنون الروس ومواطنو الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مثل أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزيا، وسيتمكن مستخدموه من تحميل تطبيقات أندرويد وتثبيتها، ويمكن دفع خدماته عبر نظام الدفع الإلكتروني الروسي (مير)".

#NashStore #روسيا #متجر #جوجل بلاى

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