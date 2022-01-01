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فيديو.. (4) انتصارات وتعادل في افتتاح البطولة الرمضانية لأندية غزة

الإثنين 04 أبريل 2022 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. (4) انتصارات وتعادل في افتتاح البطولة الرمضانية لأندية غزة



غزة / سما /

افتُتحت عصر اليوم، بطولة الشهيد الشيخ أحمد ياسين الرمضانية لكرة القدم بأربعة انتصارات وتعادل وحيد في البطولة التي ينظمها المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بإشراف اتحاد كرة القدم.

الصداقة (4×1) التفاح

على استاد فلسطين وضمن المجموعة الثانية "غزة والشمال"، تمكن الصداقة من الفوز على التفاح بأربعة أهداف مقابل هدف، أحرز للصداقة ميسرة البواب هدفين، وعمر بلح "هدف"، وهدف ذاتي أحرزه تامر الترامسي في مرمى فريقه، بينما سجل هدف التفاح الوحيد حازم المصري.

شباب جباليا (0×0) نماء 

على ملعب بيت حانون انتهى اللقاء بين شباب جباليا ونماء بالتعادل السلبي، ضمن المجموعة الثالثة "غزة والشمال" ليتقاسم الفريقان نقطتي التعادل.

بيت حانون الأهلي (2×1) الأهلي الفلسطيني

وعلى ملعب بيت لاهيا ولحساب المجموعة الثالثة "غزة والشمال"، تفوق بيت حانون الأهلي على الأهلي الفلسطيني بهدفين مقابل هدف وحيد، أحرز لبيت حانون وجدي عودة ومحمد الرخاوي، وللأهلي محمد شبير.

خدمات البريج (2×1) الأقصى

وعلى ملعب الدرة بدير البلح ولحساب المجموعة الأولى "الوسطى والجنوب"، قلب البريج تأخره إلى فوز بهدفين مقابل هدف، ولم يشفع تقدم الأقصى بهدف بلال قنوفة، فرد البريج بهدفي بهاء الدعالسة وأحمد الكرنز.

خدمات خانيونس (4×3) خدمات النصيرات

وعلى ملعب رفح حقق خدمات خانيونس فوزا هاما على خدمات النصيرات بأربعة اهداف مقابل هدف ضمن لقاءات المجموعة الأولى "الوسطى والجنوب".

وتبادل الفريقان السيطرة في كل شوط حيث ظهر خدمات خانيونس الأفضل سيطرة وانتشارا حيث سجل ٤ أهداف في الشوط الأول عبر علاء البيوك هدفين تبعه عبد المجيد أحمد بهدف ثالث تلاه عبد الله قفه بهدف رابع كما شهد الشوط ركلة جزاء ضائعة لخدمات النصيرات نفذها ماجد صيدم .

وفي الشوط الثاني مع سلسلة تغييرات أجراها خدمات النصيرات وأيضا خدمات خانيونس تحسن أداء النصيرات وجاءت مجريات الشوط مغايرة لما حصل في الشوط الأول، فسجل النصيرات ثلاثة أهداف خالد النجار (2) ومحمد جودة (1).

#غزة #البطولة الرمضانية #أندية غزة

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