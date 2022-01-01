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دماء الانتقام تجري في عروق فيدي فالفيردي

الإثنين 04 أبريل 2022 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
دماء الانتقام تجري في عروق فيدي فالفيردي



وكالات / سما /

تجري دماء الانتقام في عروق فيديريكو فالفيردي، متوسط ميدان ريال مدريد، قبيل المواجهة المرتقبة للفريق الملكي ضد تشيلسي الإنجليزي، في دوري ابطال أوروبا.

وينزل النادي الملكي ضيفاً ثقيلاً على نظيره اللندني في لقاء الذهاب بدور الثمانية من دوري الابطال، مساء الأربعاء المقبل، واستعد الميرينجي للمباراة بالفوز خارج قواعده في الدوري الإسباني، على سيلتا فيجو بهدفين لهدف.

وقال فالفيردي في تصريحات صحفية عن مواجهة تشيلسي “بالنسبة لنا مواجهة تشيلسي بمثابة انتقام مما حدث لنا في العام الماضي، لدينا لاعبين بجودة عالية، ورغبة وحافز كبيرين لتحقيق الهدف”.

وكان الفريق اللندني قد أقصى ريال مدريد من الدور قبل النهائي من النسخة الماضية من التشامبيونزليج، والتي توج فريق توماس توخيل بلقبها في نهاية المطاف.

واعترف فالفيردي بأنه كان يشعر بالتعب في مباراة سيلتا فيجو” كنت مرهقاً من الرحلات، السفر لمسافات طويلة، عدة ساعات وفي بعض الأحيان يكون من الصعب النوم من جديد، ولكني جاهز لما هو قادم”.

وأضاف لاعب وسط ريال مدريد قائلاً “أشعر أني جاهز وأن جسدي سيظهر الشجاعة التي يحتاجها الفريق في الفترة المقبلة”.

#ريال مدريد #فالفيردي #تشلسي

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