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الانتر يقهر يوفنتوس ويشعل صراع الصدارة.. ترتيب الدوري الإيطالي

الإثنين 04 أبريل 2022 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الانتر يقهر يوفنتوس ويشعل صراع الصدارة.. ترتيب الدوري الإيطالي



وكالات / سما /

انتزع إنتر ميلان فوزاً بشق الأنفس من مضيفه يوفنتوس، بهدف دون مقابل على ملعب أليانز ستاديوم، في قمة الجولة 31 من الدوري الإيطالي.

وأحرز هاكان كالهانجولو هدف المباراة الوحيد لصالح النيراتزوري، من ركلة جزاء في الدقيقة 45+4.

بهذا الفوز، رفع إنتر رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث بفارق 3 نقاط خلف ميلان ونابولي، مع مباراة مؤجلة لكل من فريقي ميلانو، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند 59 نقطة بالمركز الرابع.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لإنتر بعد العودة لتقنية الفيديو، لوجود خطأ من موراتا ضد دومفريس، سددها كالهانجولو وتصدى لها الحارس تشيزني، ليتابعها هاكان وبعض لاعبي يوفنتوس إلى داخل الشباك، لكن حالة من الفوضى ظهرت بعد الهدف.

واستقر الحكم، بعد العودة لتقنية الفيديو من جديد، على إعادة الركلة بعد دخول بعض لاعبي يوفنتوس للمنطقة أثناء تسديد هاكان، ومن ثم نجح التركي في تحويلها لهدف اللقاء الوحيد بالدقيقة 45+4.

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#إنتر ميلان #يوفنتوس #الدوري الإيطالي

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