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تجديد عقد صلاح.. "الفرعون" يلين بشأن راتبه

الإثنين 04 أبريل 2022 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
تجديد عقد صلاح.. "الفرعون" يلين بشأن راتبه



وكالات / سما /

أفاد تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية بأن نجم ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح، اقترب من الاتفاق على عقد جديد سيبقيه في صفوف "الريدز" حتى نهاية مسيرته الكروية.

وقالت "ميرور" إن صلاح مستعد لتخفيض مطالبه المالية التي حددها لتجديد عقده مع ليفربول، والتي كانت في حدود نصف مليون إسترليني.

كذلك أكدت الصحيفة أن العقد الذي سيوقعه صلاح سيضمن بقاءه في صفوف "الريدز" لثلاث سنوات قادمة.

وكان مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، قد قال في تصريحات سابقة، إن المحادثات الجارية بشأن تجديد عقد صلاح، ستؤثر على أداء الفريق، وبالتالي فرصه في الفوز بالألقاب.

وأكد كلوب في تصريحاته تلك أن الأطراف المسؤولة في النادي يعملون بجد لإنهاء مسألة عقد صلاح، متوقعا إتمام الأمر قريبا.

#محمد صلاح #ليفربول

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