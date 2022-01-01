كيليان مبابي يطلق تصريحاً مفاجئاً حول مستقبله

وكالات / سما /

على الرغم من ارتباط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد، يفكر المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، بشكل جدي، في تجديد عقده مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان.



وفي تصريحات أوردتها (أمازون برايم) بعد الفوز العريض على لوريان 5-1، الأحد، قال مبابي: "لو اتخذت قراري لأعلنت ذلك".



وأضاف: "لست مضطراً للرد على أي شخص. لو اتخذت القرار لكنت سأتحمل مسؤولية ذلك. بالمناسبة، الأشياء الجيدة والسيئة، كنت أتحملها دائماً"، وفق ما نقل موقع "الشرق للأخبار".



وتابع مبابي: "لست مضطراً للاختباء، لم أقتل أي شخص. أريد فقط أن أتخذ أفضل قرار ممكن".



وأردف النجم الفرنسي: "ما زلت أفكر في ذلك. لأن هناك عناصر جديدة ومعايير جديدة. أريد أن أقوم بالاختيار الصحيح. أعلم أن الأمر يستغرق بعض الوقت بالنسبة للأشخاص".



وعند سؤاله من قبل الصحافيين في وقت لاحق: "هل البقاء في باريس سان جيرمان ممكن؟"، أجاب مبابي: "نعم، بالطبع".



ويعتبر مبابي الذي رفض أكثر من عرض لتجديد عقده مع سان جيرمان من بين أفضل مهاجمي العالم حالياً، وقد نجح في تسجيل 17 هدفاً وصنع 13 خلال 26 مباراة لعبها في الدوري الفرنسي هذا الموسم.