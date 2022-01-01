  1. الرئيسية
  2. الرياضة

كيليان مبابي يطلق تصريحاً مفاجئاً حول مستقبله

الإثنين 04 أبريل 2022 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيليان مبابي يطلق تصريحاً مفاجئاً حول مستقبله



وكالات / سما /

على الرغم من ارتباط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد، يفكر المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، بشكل جدي، في تجديد عقده مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان.

وفي تصريحات أوردتها (أمازون برايم) بعد الفوز العريض على لوريان 5-1، الأحد، قال مبابي: "لو اتخذت قراري لأعلنت ذلك".

وأضاف: "لست مضطراً للرد على أي شخص. لو اتخذت القرار لكنت سأتحمل مسؤولية ذلك. بالمناسبة، الأشياء الجيدة والسيئة، كنت أتحملها دائماً"، وفق ما نقل موقع "الشرق للأخبار".

وتابع مبابي: "لست مضطراً للاختباء، لم أقتل أي شخص. أريد فقط أن أتخذ أفضل قرار ممكن".


وأردف النجم الفرنسي: "ما زلت أفكر في ذلك. لأن هناك عناصر جديدة ومعايير جديدة. أريد أن أقوم بالاختيار الصحيح. أعلم أن الأمر يستغرق بعض الوقت بالنسبة للأشخاص".

وعند سؤاله من قبل الصحافيين في وقت لاحق: "هل البقاء في باريس سان جيرمان ممكن؟"، أجاب مبابي: "نعم، بالطبع".

ويعتبر مبابي الذي رفض أكثر من عرض لتجديد عقده مع سان جيرمان من بين أفضل مهاجمي العالم حالياً، وقد نجح في تسجيل 17 هدفاً وصنع 13 خلال 26 مباراة لعبها في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

#كيليان مبابي #ريال مدريد #باريس سان جيرمان

الأكثر قراءة اليوم

مصادر: المقاومة لم تستجب لطلبات التهدئة وتبعث برسائل ساخنة لـ"إسرائيل"

‏الأمير حمزة بن الحسين يتخلى عن لقبه

غانتس : نتوقع هجمات أخرى و يوجه رسالة "تهديد عنيفة" الى غزة هذا ما جاء فيها ..

جنرالان: إسرائيل تجلِس على “برميل متفجرّات”.. يجِب تعزيز التنسيق مع مصر لاحتواء غزّة

تعرف على وحدة "تكيلا" التي اغتالت المقاومين بجنين

هآرتس: بينيت.. بين 5 ملايين فلسطيني وطموح اليمين المتطرف

شاهد: لابيد يقوم بجولة استفزازية في باب العامود بالقدس

الأخبار الرئيسية

إسرائيل وشهر رمضان.. 3سيناريوهات للهدوء والمواجهة على الطاولة والأول أخطرهم

غانتس : سأواصل اللقاءات مع ملك الأردن والرئيس الفلسطيني

لهذا السبب .. أزمة بين السلطة وإدارة بايدن وخيبة أمل فلسطينية

A6349487-7DA2-4BCF-8B53-A8786BD9F12A

بعد اقتحام لبيد لباب العامود : 19 إصابة ومُعتقلون خلال مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي

المالية تعلن موعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم