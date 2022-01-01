فيديو: بيدري "الفتى الذهبي" يبهر العالم بهدف مذهل!

برشلونة/سما/

قاد النجم الإسباني الصاعد بيدري فريقه برشلونة لتحقيق فوز صعب على ضيفه إشبيلية (1-0) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الأحد، ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز "الفتى الذهبي" بيدرو غونزاليس لوبيز "بيدري" البالغ من العمر 19 عاما، هدف الفوز الوحيد للفريق الكتالوني بحلول الدقيقة 72 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "نو كامب"، بعد مجهود فردي رائع تلاعب ببراعة تامة بلاعبين قبل أن يطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء أسكنها على يمين المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية.

وحقق برشلونة انتصاره السادس على التوالي، ورفع رصيده إلى 57 نقطة حصدها من 29 مباراة، وانتزع مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري "لا ليغا" من إشبيلية بالذات.

بينما يتربع ريال مدريد، على عرش صدارة الدوري برصيد 69 نقطة، وتغلب بدوره على مضيفه سيلتا فيغو بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت الماضي، ضمن منافسات هذه الجولة أيضا.