  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

مصرع عامل سقط من علو في حيفا

الأحد 03 أبريل 2022 07:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع عامل سقط من علو في حيفا



حيفا/سما/

لقي الشاب جوزيف جبران عبود من شفاعمرو مصرعه، مساء اليوم الأحد، جرّاء سقوطه من علوّ أثناء عمله في مدينة حيفا.

وجاء في التفاصيل أن العامل يبلغ من العمر 34 عاما، وقد سقط عن علوّ شاهق خلال عمله في الترميمات بالمدينة.

وعُلِم أن ضحية حادث العمل، متزوّج وأب لطفلة.

ووصل إلى مكان الحادث طاقم طبيّ، حاول الإبقاء على حياة الشاب من خلال عمليات إنعاش، غير أن المحاولات باءت بالفشل، لتُعلَن وفاته في المكان.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ويستدل من المعطيات الأخيرة المتوفرة أن 20 عاملا لقوا مصارعهم منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، في حين بلغ في العام 2021 عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

وللمقارنة، لقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام الماضي 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.

#حيفا #عامل

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية تكشف: بينيت أوقف مبادرة إقليمية روج لها نتنياهو وهي كالتالي ..

الزراعة: سعر كيلو الدجاج فقط 17.5 شيكل وموجة الغلاء ستنتهي بعد أيام

قناة عبرية: هذا هو الهدف الرئيس من عملية اغتيال شهداء عرابة وحدثين مهمين قادا الشاباك اليه

غانتس : نتوقع هجمات أخرى و يوجه رسالة "تهديد عنيفة" الى غزة هذا ما جاء فيها ..

الجمعية الفلكية الأردنية تصدر بيانا حول الجدل المتعلق برؤية هلال شهر رمضان

أمير سعودي : قيادة المملكة ليست دينيّة ونحن قبيلة فزنا بالحرب !!

‏الأمير حمزة بن الحسين يتخلى عن لقبه

الأخبار الرئيسية

hug

واللا العبري: جيش الاحتلال بحالة تأهب لهجمات معقدة وتحسبا لتداخل عدة جبهات

هآرتس: بينيت.. بين 5 ملايين فلسطيني وطموح اليمين المتطرف

^kdk

تعرف على وحدة "تكيلا" التي اغتالت المقاومين بجنين

pvf

عضو كنيست: "اسرائيل" غير مستعدة للحرب القادمة..

جنين

مصادر: المقاومة لم تستجب لطلبات التهدئة وتبعث برسائل ساخنة لـ"إسرائيل"

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم