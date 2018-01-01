مصرع عامل سقط من علو في حيفا

حيفا/سما/

لقي الشاب جوزيف جبران عبود من شفاعمرو مصرعه، مساء اليوم الأحد، جرّاء سقوطه من علوّ أثناء عمله في مدينة حيفا.

وجاء في التفاصيل أن العامل يبلغ من العمر 34 عاما، وقد سقط عن علوّ شاهق خلال عمله في الترميمات بالمدينة.

وعُلِم أن ضحية حادث العمل، متزوّج وأب لطفلة.

ووصل إلى مكان الحادث طاقم طبيّ، حاول الإبقاء على حياة الشاب من خلال عمليات إنعاش، غير أن المحاولات باءت بالفشل، لتُعلَن وفاته في المكان.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ويستدل من المعطيات الأخيرة المتوفرة أن 20 عاملا لقوا مصارعهم منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، في حين بلغ في العام 2021 عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

وللمقارنة، لقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام الماضي 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.