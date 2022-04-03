إصدار كتاب حول معركة مخيم جنين الكبرى لجمال حويل

رام الله/سما/

التشكيل والأسطورة في ذكراها العشرين، يصدر كتاب "معركة مخيم جنين الكبرى 2002: التاريخ الحي" للمناضل الوطني وأحد قادة المعركة والأسير المحرر وابن المخيم وزرعين المحتلة جمال حويل، عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية (بيروت-رام الله)، وبمقدمة من القائد الوطني الأسير مروان البرغوثي من زنزانته 28 في سجن "هداريم،" بعد عشر سنوات على إنجازها كأطروحة أكاديمية في برنامج الدراسات العربية المعاصرة في جامعة بيرزيت. وهذا كتاب فريد لأنه مدوَّنة البندقية التي كتبت تاريخها بـ"منهجية النار،" فعلاً لا مجازاً، وبين الفعل والمجاز، تواصل جنين، المدينة والمخيم، مسيرتها المقاومة.

تناولنا في هذا الكتاب تاريخ المقاومة في جنين ولماذا جنين دوماً هي المستهدفة وسر استمرار المقاومة في مخيم دون انقطاع وهذا النفس المقاوم الجامعي … وتم سرد الاعداء والاستعداد للمعركة ودور فصائل العمل الوطني والاسلامي ودعم الرئيس ياسر عرفات للمقاومين لوجستيا وسياسياً … وتم كتابة تفاصيل المعركة يوماً بيوم …

وهذا الكتاب بدأت فكرته والكتابة به من داخل زنازين الاحتلال وسجونه المختلفة بعد اعتقال الكاتب جمال حويل احد قادة غرفة العمليات في اليوم الاخير للمعركة.





