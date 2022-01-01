شاهد: المقاومة الفلسطينية حاضرة بدراما رمضان 2022

تعرض شركات إنتاج، مسلسلات تجسد دور المقاومة الفلسطينية، وتسلط الضوء عليها، خلال شهر رمضان الحالي 2022.

وتعرض قناة "الأقصى" مسلسلا يحمل اسم "قبضة الأحرار"، يحاكي قصة اكتشاف عناصر من كتائب القسام، قوة إسرائيلية تنكرت في لباس فلسطيني وتسللت إلى غزة في ظروف غامضة، بهدف التجسس وجمع معلومات عن فصائل المقاومة.

ويحاكي المسلسل القصة التي حدثت بالفعل قبل نحو ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تسليطه الضوء على معاناة أهالي قطاع غزة في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم.

وكانت قناة "الأقصى" بثت خلال السنوات الماضية أعمالا فلسطينية، تحاكي قصص مقاومين، مثل "عماد عقل" وآخرين.

فيما تبث قناة "فلسطين اليوم" المقربة من "الجهاد الإسلامي"، مسلسلا يحمل اسم "ميلاد الفجر".

ومن المفترض أن يعرض المسلسل قصة هروب أسرى من سجن غزة المركزي إبان الاحتلال الإسرائيلي للقطاع.

وكانت الفضائية ذاتها بثت قبل شهور مسلسل "شارة النصر" الذي جُسدت فيه عملية هروب أسرى سجن جلبوع.

ودائما ما تواجه الأعمال الفلسطينية بتحريض واسع من قبل الصحافة الإسرائيلية، التي تحاول تصدير هذه الأعمال إلى الغرب على أنها تحريض يدفع نحو الإرهاب.