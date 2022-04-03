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بينيت: هدفنا كسر الموجة ونحن ندخل الآن فترة "اليقظة الروتينية"

الأحد 03 أبريل 2022 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت: هدفنا كسر الموجة ونحن ندخل الآن فترة "اليقظة الروتينية"



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت، مساء اليوم الأحد، إن هدف إسرائيل كسر الموجة الحالية، مضيفًا: "ندخل في فترة تأهب روتينية".
 

جاء ذلك خلال زيارة قام بها "بينيت" إلى لواء الضفة التابع لجهاز الأمن العام "الشاباك"، برفقة رئيس الجهاز رونين بار، وقائد المنطقة الوسطى الرائد ميجور، والجنرال يهودا فوكس.
 

وأجرى بينيت تقييما للوضع بمشاركة قادة الشاباك، وتلقى خلاله مراجعات استخباراتية لعملية إحباط الخلية في جنين نهاية الأسبوع الماضي، فضلا عن مناقشة الوضع الأمني. وفق ما نشره موقع واللا العبري.
 

وأضاف: "نحن في حالة تأهب قصوى، جهاز الأمن العام وشرطة إسرائيل، لتحديد أي أثر لفكرة أو خطة للهجوم وإحباطه مسبقًا".
 

وتابع بينيت، "هدفنا هو كسر الموجة، نحن الآن ندخل فترة "اليقظة الروتينية، حيث نريد من سكان إسرائيل أن يعودوا إلى الروتين، وأن تكون قوات الأمن في حالة تأهب قصوى".
 

وختم رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إنه ليس جهدًا لعمل واحد، ولكن عدة مئات من الإجراءات التي تحدث طوال الوقت، معا سنبذل الجهود لكسر هذه الموجة".

#نفتالي بينيت

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