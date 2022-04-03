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عضو كنيست: "اسرائيل" غير مستعدة للحرب القادمة وهؤلاء هم" العمود الفقري" للعمليات الأخيرة

الأحد 03 أبريل 2022 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضو كنيست: "اسرائيل" غير مستعدة للحرب القادمة وهؤلاء هم" العمود الفقري" للعمليات الأخيرة



القدس المحتلة/سما/

قال عضو الكنيست عن حزب الليكود، نير بركات، اليوم الأحد، إن إسرائيل غير مستعدة للحرب القادمة، داعيًا إلى تسليح كل الإسرائيليين الذين تجاوزوا 45 عامًا وسبق لهم أن كانوا مقاتلين.
 
وأضاف بركات، في تصريح لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، "لقد رأينا ما حدث في جولة القتال الأخيرة وكيف كان الوضع في المدن المختلطة والنقب".
 
واعتبر النائب بالكنيست، أن حكومة نفتالي بينيت "استسلمت للاتفاق النووي"، مضيفًا أن الإيرانيين هم "العمود الفقري" للعمليات الأخيرة.
 
وشهدت إسرائيل مؤخرًا عددًا من العمليات المسلحة بما في ذلك بمدينة بئر السبع والخضيرة وبني براك، أسفرت عن مقتل 11 شخصًا.
 
وفجر أمس السبت، أقدم الجيش الإسرائيلي على اغتيال 3 من الفلسطينيين في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية. 

#الكنيست الاسرائيلي #العمليات الفلسطينية

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