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اعترافات صادمة لنجم شباب الخليل

الأحد 03 أبريل 2022 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعترافات صادمة لنجم شباب الخليل



الخليل / سما /

كشف تامر صيام لاعب نادي شباب الخليل, عن كواليس تجديد عقده مع الفريق خلال الموسم الكروي الحالي 2021-2022.

وقال صيام في تصريحات إذاعية, إنه اشترط معرفة صفقات الفريق في الانتقالات الصيفية, للموافقة على تجديد عقده موسما آخر.

واعترف أنه طلب الإبقاء على الثنائي شاهر الطويل ورامي مسالمة في صفوف شباب الخليل, بجانب رفضه عروضا من الأردن ومصر.

وبيّن أنه كان قريبا من الانضمام لصفوف الكويت الكويتي في بداية الموسم, غير أنه فضّل تجديد عقده مع "عميد الضفة" وفقا لتأكيده.

يشار إلى أن صيام يحصل على 300 ألف شيكل في الموسم وهو صاحب أعلى عقد في دوري المحترفين.

#شباب الخليل #تامر صيام
تامر صيام

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