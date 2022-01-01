خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو

وكالات / سما /

فجر الخبير التحكيمي الإسباني، إيتورالدي جونزاليس، عبر يومية آس الإسبانية المدريدية مفاجأة مدوية بشأن اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل في مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو.

وعاد الريال من ملعب بالايدوس بالنقاط الثلاث بالفوز بهدفين لهدف، في لقاء عرف احتساب ثلاث ركلات جزاء لمصلحة الميرينجي، من بينها ركلة سجل منها كريم بنزيما هدف الفوز في الشوط الثاني.

ويرى إيتورالدي أن ركلة الجزاء الثالثة، التي احتسبها الحكم لمصلحة الفرنسي فيرلان ميندي ليست صحيحة، مؤكداً أن ظهير الريال هو من ألقى بنفسه على أرض الملعب في محاولة للحصول على ركلة جزاء.

وصرح خبير آس التحكيمي قائلاً” لا وجود لركلة جزاء، ميندي أسقط نفسه في منطقة الجزاء، لاعب ريال مدريد هو من بحث عن الالتحام من لاعب سيلتا فيجو، لا يمكن أن تكون ركلة جزاء”.

بدوره قال الإسباني الدولي السابق، ألفارو بينيتو، تعليقاً على الركلة، وفقاً لآس أيضاً “في هذه اللقطة لا يوجد شخص واحد فقط يمكنه أن يقول أنها ركلة جزاء، إنها من اختلاق ميندي فقط”.

وقال الإعلامي الرياضي الإسباني، إنريكي أورتيجو، عن ركلة الجزاء أيضاً “أقل كلمة يمكن أن تصف هذه اللقطة هي الغرابة، الكرة ذهبت لليمين، وميندي ذهب للجهة الأخرى”.