فيديو.. بنزيما يقود ريال مدريد للعودة بنقاط سيلتا فيجو

وكالات / سما /

قاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما فريقه ريال مدريد للفوز على سيلتا فيجو بهدفين لهدف، في ملعب بالايدوس، مساء السبت ضمن منافسات الأسبوع 30 من الدوري الإسباني.

وسجل بنزيما هدفي فريقه في مرمى سيلتا فيجو من ركلتي جزاء، ليمنح الفريق ثلاث نقاط هامة للغاية بعد الخسارة في الجولة الماضية على يد برشلونة في كلاسيكو الكرة الأرضية، برباعية دون رد.

عكر الفرنسي بياض النتيجة بهدف في الدقيقة 19 من ركلة جزاء تحصل عليها إدير ميليتاو، قبل أن يدون مانويل نوليتو هدف التعادل في الدقيقة 52، ليتحصل رودريجو على ركلة جزاء أخرى للريال، بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء، لكن بنزيما أهدرها هذه المرة في الدقيقة 63.

واحتسب الحكم جونزالو فويرتيس ركلة جزاء ثالثة للريال في المباراة، لمصلحة فيرلان ميندي، ليتولى بنزيما تسديدها كالعادة، وهذه المرة نجح في هز الشباك وتدوين الهدف الثاني للميرينجي في الدقيقة 70.