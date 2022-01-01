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فيديو.. بنزيما يقود ريال مدريد للعودة بنقاط سيلتا فيجو

الأحد 03 أبريل 2022 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. بنزيما يقود ريال مدريد للعودة بنقاط سيلتا فيجو



وكالات / سما /

قاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما فريقه ريال مدريد للفوز على سيلتا فيجو بهدفين لهدف، في ملعب بالايدوس، مساء السبت ضمن منافسات الأسبوع 30 من الدوري الإسباني.

وسجل بنزيما هدفي فريقه في مرمى سيلتا فيجو من ركلتي جزاء، ليمنح الفريق ثلاث نقاط هامة للغاية بعد الخسارة في الجولة الماضية على يد برشلونة في كلاسيكو الكرة الأرضية، برباعية دون رد.

عكر الفرنسي بياض النتيجة بهدف في الدقيقة 19 من ركلة جزاء تحصل عليها إدير ميليتاو، قبل أن يدون مانويل نوليتو هدف التعادل في الدقيقة 52، ليتحصل رودريجو على ركلة جزاء أخرى للريال، بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء، لكن بنزيما أهدرها هذه المرة في الدقيقة 63.

واحتسب الحكم جونزالو فويرتيس ركلة جزاء ثالثة للريال في المباراة، لمصلحة فيرلان ميندي، ليتولى بنزيما تسديدها كالعادة، وهذه المرة نجح في هز الشباك وتدوين الهدف الثاني للميرينجي في الدقيقة 70.

فوز يرفع رصيد الريال للنقطة 69 في صدارة جدول ترتيب الليجا منفرداً، بينما توقف رصيد سيلتا عند 36 نقطة في المرتبة الحادية عشر.

#كريم بنزيما #ريال مدريد #سيلتا فيجو #الدوري الإسباني

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