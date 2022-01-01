سان جيرمان يبدأ المفاوضات الرسمية مع محمد صلاح

وكالات / سما /

بدأ مسؤولو باريس سان جيرمان مفاوضات التعاقد مع المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول، في صيف 2023، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن سان جيرمان اقتحم سباق التعاقد مع صلاح، وتواصل مع ممثلي اللاعب المصري في الأيام الأخيرة.

وأشارت إلى أن سان جيرمان مستعد لتقديم عرض مرضٍ لليفربول، بالإضافة إلى منح صلاح راتبا كبيرا للعب في "حديقة الأمراء".

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة لا يقدر على منافسة سان جيرمان ماديًا، لذا فإن صلاح لن ينتقل إلى "كامب نو" إلا إذا اختار وجهته المقبلة على أساس رياضي وليس مالي.

يذكر أن اللاعب المصري يحظى أيضًا باهتمام من يوفنتوس في الميركاتو الصيفي المقبل.