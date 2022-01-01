السيتي يستعيد الصدارة وتشيلسي يتلقى هزيمة مذلة من برينتفورد

وكالات / سما /

استعاد مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك بفوزه على مضيفه بيرنلي بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب “تيرف مور”، ضمن إطار الجولة 31.

وفقد مانشستر سيتي الصدارة لمدة ساعتين فقط، بعد أن انتصر ليفربول على واتفورد بهدفين دون رد، لكن رجال المدرب بيب جوارديولا استعادوا الصدارة سريعاً، ليبقوا في المقدمة بفارق نقطة عن الريدز.

وحسم مانشستر سيتي المباراة من الشوط الأول، حيث فرض ضغطاً كبيراً على دفاعات بيرنلي، ونتج عن ذلك تسجيل الهدف الأول عن طريق كيفين دي بروين بحلول الدقيقة الخامسة، عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء. ثم أضاف إلكاي جوندوجان الهدف الثاني عند الدقيقة 25، علماً أن رحيم ستيرلينج صنع الهدفين.

وحاول مانشستر سيتي ادّخار طاقته في الشوط الثاني لمباراة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، حيث استحوذ على الكرة بنسبة كبيرة، وقام بتسيير المباراة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 73، ليستعيد صدارة الترتيب من ليفربول. بينما تجمد رصيد بيرنلي عن النقطة 21، وظل في المركز الأخير.

وفي مباراة أخرى لعبت بنفس التوقيت، تلقى تشيلسي هزيمة قاسية جداً من ضيفه برينفتورد، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، رغم أن المباراة تقام على ملعب ستامفورد بريدج.

ومما لا شك فيه أن تأثير هذه الهزيمة سيكون سلبياً على الفريق قبل مباراة ريال مدريد يوم الأربعاء القادم، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم تشيلسي بالنتيجة عن طريق أنتوني روديجر عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، عند الدقيقة 48، لكن برينتفورد قلب الطاولة بتسجيل 4 أهداف متتالية عن طريق كل من فيتالي جانيلت هدفين، كريستيان إريكسن يوان ويسا.

وتجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 59، وظل في المركز الثالث، بينما رفع برينتفورد رصيده إلى النقطة 33، وصعد إلى المركز 14.