  1. الرئيسية
  2. الرياضة

السيتي يستعيد الصدارة وتشيلسي يتلقى هزيمة مذلة من برينتفورد

الأحد 03 أبريل 2022 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيتي يستعيد الصدارة وتشيلسي يتلقى هزيمة مذلة من برينتفورد



وكالات / سما /

استعاد مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك بفوزه على مضيفه بيرنلي بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب “تيرف مور”، ضمن إطار الجولة 31.

وفقد مانشستر سيتي الصدارة لمدة ساعتين فقط، بعد أن انتصر ليفربول على واتفورد بهدفين دون رد، لكن رجال المدرب بيب جوارديولا استعادوا الصدارة سريعاً، ليبقوا في المقدمة بفارق نقطة عن الريدز.

وحسم مانشستر سيتي المباراة من الشوط الأول، حيث فرض ضغطاً كبيراً على دفاعات بيرنلي، ونتج عن ذلك تسجيل الهدف الأول عن طريق كيفين دي بروين بحلول الدقيقة الخامسة، عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء. ثم أضاف إلكاي جوندوجان الهدف الثاني عند الدقيقة 25، علماً أن رحيم ستيرلينج صنع الهدفين.

وحاول مانشستر سيتي ادّخار طاقته في الشوط الثاني لمباراة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، حيث استحوذ على الكرة بنسبة كبيرة، وقام بتسيير المباراة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 73، ليستعيد صدارة الترتيب من ليفربول. بينما تجمد رصيد بيرنلي عن النقطة 21، وظل في المركز الأخير.

وفي مباراة أخرى لعبت بنفس التوقيت، تلقى تشيلسي هزيمة قاسية جداً من ضيفه برينفتورد، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، رغم أن المباراة تقام على ملعب ستامفورد بريدج.

ومما لا شك فيه أن تأثير هذه الهزيمة سيكون سلبياً على الفريق قبل مباراة ريال مدريد يوم الأربعاء القادم، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم تشيلسي بالنتيجة عن طريق أنتوني روديجر عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، عند الدقيقة 48، لكن برينتفورد قلب الطاولة بتسجيل 4 أهداف متتالية عن طريق كل من فيتالي جانيلت هدفين، كريستيان إريكسن يوان ويسا.

وتجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 59، وظل في المركز الثالث، بينما رفع برينتفورد رصيده إلى النقطة 33، وصعد إلى المركز 14.

#مانشستر سيتي #تشيلسي #برينتفورد #الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة اليوم

" المشروع النووي لحماس"..جولة إسرائيلية في أعمق وأطول نفق لدى الحركة (صور وفيديو)

تفاصيل جديدة حول عملية اغتيال شهداء عرابة :“نصف ساعة ذهبية" للوصول"لقنبلة بشرية موقوتة"

قناة عبرية: هذا هو الهدف الرئيس من عملية اغتيال شهداء عرابة وحدثين مهمين قادا الشاباك اليه

الزراعة: سعر كيلو الدجاج فقط 17.5 شيكل وموجة الغلاء ستنتهي بعد أيام

الجمعية الفلكية الأردنية تصدر بيانا حول الجدل المتعلق برؤية هلال شهر رمضان

مرصد فلسطين الفلكي يُشكّك برؤية هلال رمضان أمس

بالتوافق مع مربي الدواجن..اقتصاد غزة تعلن سعر كيلو الدجاج

الأخبار الرئيسية

إسرائيل: “الجهاد الإسلاميّ” ستخلط الأوراق و”تُلزِم” “حماس” بخوض جولة عسكريّة أخرى

الجيش الإسرائيلي : نراقب الأوضاع في القطاع ونستعد لـ"حارس الأسوار 2" بغزة

الزراعة: سعر كيلو الدجاج فقط 17.5 شيكل وموجة الغلاء ستنتهي بعد أيام

صحيفة عبرية تكشف: بينيت أوقف مبادرة إقليمية روج لها نتنياهو وهي كالتالي ..

عباس

صحيفة: "اسرائيل" طلبت من القاهرة تدخلاً عاجلاً لمنع تفجر الأوضاع في الأراضي المحتلة

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم